“Ballando con le stelle”: la coppia vincitrice e ripescata della decima puntata del 2024 e la classifica

Cos'è successo il 30 novembre nel programma condotto da Milly Carlucci? Ecco i risultati Alessandro Alicandri







Scendiamo giù in pista, è tornato "Ballando con le stelle"! Ecco tutte le emozioni della decima puntata condotta su Raiuno da Milly Carlucci il 30 novembre. Quattro ore di diretta e tantissime sorprese in compagnia della giuria formata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ecco tutte le informazioni più importanti a resoconto della decima puntata.

Ballerini per una notte Amanda Lear e presentati da Pierfrancesco Favino, anche i giovanissimi attori Dea Lanzaro e Antonio Guerra.

Samuel Peron non si è potuto esibire per un infortunio: ha avuto una lacerazione al polpaccio durante le prove generali. Al suo posto, arriva Pasquale La Rocca (compagno in pista di Nina Zilli, anche lei ancora infortunata). Guillermo Mariotto ha lasciato lo studio (in tutta probabilità per un suo malessere) e la votazione è proseguita solo con quattro giurati (eliminando le sue votazioni precedenti per equità).

Chi è rientrato al ripescaggio?

Nella prima tornata di esibizioni le due coppie eliminate precedentemente che hanno avuto accesso allo spareggio stasera sono quelle di Massimiliano Ossini (con Veera Kinnunen) e Francesco Paolantoni (con Anastasia Kuzmina).

La coppia a vincere e passare alla seconda semifinale è quella formata da Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina con il 55% delle preferenze.

Le coppia vincitrice della decima puntata

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca hanno vinto la puntata con 30 punti di bonus per la prossima. Al terzo cambiamento di partner di coppia, Federica ha dato tutto. Conquistano la cima stasera grazie al legame creato in sole due ore di prove, riuscendo a dare vita a un'esibizione di enorme qualità.

La classifica di puntata (Giuria + Tesoretto)

Questa classifica non include il voto del pubblico.