“Ballando con le stelle”: Lino Banfi abbandona la gara

«Lascio come Greta Garbo. Voglio lasciare gli spazi a quelli che meritano più di me, perché sembra che io parta avvantaggiato» Lino Banfi e Alessandra Tripoli







«Cos’altro posso volere di più? Lascio spazio a chi lo merita, mi sembra di partire avvantaggiato». Lino Banfi è stato la rivelazione, premiato da giudici e pubblico, di questa edizione di “Ballando con le Stelle”, ma vuole lasciare.

L'attore pugliese, che si è esibito in coppia con Alessandra Tripoli nei primi tre appuntamenti con il dance-show di Rai1, ha deciso a sorpresa di abbandonare il programma e nel corso della gara ha spiegato le sue motivazioni in diretta, nella puntata di sabato 4 novembre, al pubblico e a Milly Carlucci che ha provato (e c’è da scommettere che continuerà a farlo) a dissuaderlo: «È che volevo dire una cosa Banfiota, ma bella, intanto sto tremando perché l'ho pensata due ore prima di dirla, chiedo scusa prima a te (ad Alessandra Tripoli) perché avrei dovuto dirtelo prima, ma l'ho macinata, l'ho macinata, voi mi dovete dire, che cosa potrei ottenere di più io di quello che ho già ottenuto in queste tre puntate. Con molta onestà, lungi da me la prosopopea di essere famoso, ma che altra popolarità mi deve arrivare, la gente mi vuol bene, sui social mi votano molto mi hanno detto, io non ci capisco molto, quindi stasera lascio come Greta Garbo, alla grande, voglio essere felice a casa, perché ho ottenuto un risultato da morire».

Quindi alle rimostranze di Milly Carlucci, che gli ha ricordato quanto fosse amato persino dagli altri concorrenti e gli ha chiesto di ripensarci, ha risposto deciso: «Non c’è molto da pensare. Credetemi, so chi vincerà, una donna o forse un giovane. Io vado di là, perché voglio salutare i miei colleghi a cui voglio bene, a tutti. Voglio lasciare gli spazi a quelli che meritano più di me, perché sembra che io parta avvantaggiato di qualche punto, sono tutti bravissimi, non ce la faccio è più forte di me».