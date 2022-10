“Ballando con le Stelle”: Massimilano Gallo ballerino per una notte

Tutto pronto per il secondo appuntamento del dance show. Cosa farà Milly Carlucci con Iva Zanicchi? Massimiliano Gallo Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Sarà Massimiliano Gallo, uno degli attori italiani più apprezzati del momento, già marito di “Imma Tataranni” e commissario dei “Bastardi di Pizzofalcone” il “Ballerino per una notte” che scenderà in pista, sabato 15 ottobre alle 20.35 su Rai1, nel secondo appuntamento della stagione con “Ballando con le stelle”.

L’attore napoletano che dal 20 ottobre, sempre su Rai1, sarà protagonista nella nuova fiction “Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso” tratta dai libri di Diego De Silva, ha infatti accettato la sfida di imparare e danzare una coreografia realizzata ad hoc per lui, che verrà poi votata dalla giuria in studio, per costituire il “tesoretto” che verrà assegnato ad una delle coppie in gara da Alberto Matano.

Dopo la partenza “scoppiettante” della scorsa settimana densa di polemiche e parolacce, c’è comunque molta attesa per capire se Milly Carlucci annuncerà provvedimenti nei confronti di Iva Zanicchi, vincitrice della prima puntata, grazie a Matano, ma anche responsabile di una grave offesa nei confronti della giudice della trasmissione, Selvaggia Lucarelli: le sarà revocato il bonus ottenuto nella scorsa puntata? Sarà squalificata?