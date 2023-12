Ballando con le Stelle: proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura

Grande commozione nel corso dell’ottava puntata del dance show. Le nozze saranno celebrate il 6 di luglio Giovanni Terzi e Simona Ventura a "Ballando con le Stelle" Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Colpo di scena a “Ballando con le Stelle”: nel corso dell’ottava puntata, Giovanni Terzi ha chiesto a Simona Ventura di sposarlo, dopo aver ballato con la sua futura suocera, infatti, in ginocchio davanti alla presentatrice al termine delle due esibizioni le ha confessato che «Mi hai cambiato la vita» e le ha chiesto: «Simona, vuoi diventare mia moglie?».

Il siparietto che ha causato una grande commozione nello studio di “Ballando con le Stelle”, è iniziato con una sorta di riunione di famiglia. Anna, la mamma di Simona Ventura in una clip ha raccontato il suo rapporto con Giovanni Terzi, definendolo «L’uomo che tutte le donne vorrebbero incontrare. Quando li vedo a tavola tutti insieme posso morire anche ora che sono contenta. Giovanni lo sai che ti voglio bene, per me sei come un figlio. Sei arrivato come un bastoncino ma ora ti sei rimesso e balli come il principe d’ Asburgo. Non preoccuparti di quello che dicono, vai avanti così che arriverai».

La conduttrice ha poi ricordato la storia della sua figlia adottiva Caterina e ha lanciato un messaggio sull’affido: «Accoglieteli, arricchiscono loro voi».

Poi, quando Anna è arrivata in studio, Terzi sorridente e commosso, dopo aver abbracciato la madre della Ventura ha esordito con un «Faccio fatica a trovare le parole» per poi inginocchiarsi: «Simona mi hai cambiato completamente la vita accogliendo anche i miei difetti. Simona vuoi diventare mia moglie?». Le nozze saranno celebrate il prossimo 6 luglio.