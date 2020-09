21 Settembre 2020 | 18:26 di Redazione Sorrisi

Non c'è pace per questa edizione di "Ballando con le stelle". Dopo i rinvii e le incertezze causate dal coronavirus, oggi si apprende che Raimondo Todaro, il ballerino che fa coppia con Elisa Isoardi, è stato ricoverato d'urgenza per un'appendicite e deve essere operato. A Raimondo vanno i nostri migliori auguri per una pronta guarigione!