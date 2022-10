“Ballando con le stelle”: Simona Izzo e Ricky Tognazzi “Ballerini per una notte”

Le anticipazioni della terza puntata del dance-show condotto da Milly Carlucci Simona Izzo e Ricky Tognazzi Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Saranno Simona Izzo e Ricky Tognazzi, una delle coppie più longeve del cinema italiano, a cimentarsi come “ballerini per una notte” nel nuovo appuntamento con “Ballando con le stelle”, lo show condotto da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico sabato 22 ottobre dalle 20.35 su Rai1.

I due, come di consueto, dovranno imparare in breve tempo una coreografia realizzata ad hoc per l’occasione, affrontando così la giuria capitanata da Carolyn Smith con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Il punteggio ottenuto costituirà il tanto contestato (dalla Giuria) “tesoretto” che Alberto Matano e Rossella Erra assegneranno a uno o due coppie per permettergli di continuare il loro percorso all’interno del dance-show.

Cosa che non è successa alla coppia composta da Marta Flavi e Simone Arena che è stata eliminata nella scorsa puntata, ma avrà la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio.