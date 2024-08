Ballando con le Stelle: Tommaso Marini concorrente ufficiale

Dalle Olimpiadi al dance-floor: lo schermidore, Argento ai Giochi di Parigi, è il 12° aspirante ballerino dello show di Rai1 Tommaso Marini Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Ha aspettato la fine dei Giochi e il ritorno in Italia, Tommaso Marini, schermidore che ha vinto l'argento olimpico nel fioretto a squadre nelle ultime Olimpiadi di Parigi, per annunciare la sua partecipazione al Ballando con le Stelle, la cui prossima edizione, la 19a, partirà sabato 28 settembre dall’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma.

L’atleta, appena atterrato all'aeroporto di ritorno in Italia da Parigi, ha infatti registrato un video con la medaglia ben in evidenza: «Ciao a tutti, sono Tommaso Marini sono argento olimpico nel fioretto a squadre», ha esordito, «e volevo dirvi che entrerò a far parte del cast di Ballando con le Stelle. Ci vediamo a settembre su Rai 1».

D’altronde Milly Carlucci aveva annunciato proprio pochi giorni fa sui social che a Ferragosto sarebbe stato rivelato uno degli ultimi concorrenti del cast del dance show. Gli altri aspiranti ballerini dei quali è stata ufficializzata la partecipazione a Ballando con le Stelle 19 sono: la conduttrice Bianca Guaccero, il comico Francesco Paolantoni, l’ex velina Federica Nargi, il giornalista statunitense esperto di economia Alan Friedman, la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, la cantante Nina Zilli, il conduttore Massimiliano Ossini, l’attore e regista Luca Barbareschi, l’opinionista e produttrice televisiva Sonia Bruganelli. il gruppo musicale I Cugini di Campagna e l'attore turco di "Terra Amara", Furkan Palali.