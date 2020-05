“Ballando con le stelle” torna in autunno. I concorrenti

12 Maggio 2020 | 09:47 di Redazione Sorrisi

Lo scorso marzo “Ballando con le stelle” è stato uno dei primi grandi show di prima serata a venire bloccato a causa del coronavirus. Inizialmente rimandato, è stato poi sospeso.

Ora Milly Carlucci ha fatto un po’ di chiarezza sul programma di Raiuno. Durante un’intervento in diretta a “Vieni da me”, ospite di Caterina Balivo, la conduttrice ha detto: «Noi torneremo, e spero proprio che torneremo, in autunno. E ricominciando in autunno prenderà vita questo cast che abbiamo già fatto».

I nomi che erano stati annunciati sono quelli di Costantino della Gherardesca, il pugile Daniele Scardina, l’attore Gilles Rocca, l’artista Holaf, Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Paolo Conticini, Lina Sastri e Tullio Solenghi.