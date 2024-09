“Ballando con le stelle”, un cast all’insegna dell’inclusività

L’appuntamento con lo show è a partire da sabato 28 settembre alle 21.30 Federica Marcucci







Si è tenuta a Roma la conferenza stampa della 19esima edizione di Ballando con le stelle. Presenti Milly Carlucci, Paolo Belli, il cast e la giuria, Marcello Ciannamea e Claudio Fasulo, rispettivamente Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time di Rai1, oltre al regista Luca Alcini. Hanno presentato le novità di quest’anno ricordando che l’appuntamento con lo show sarà a partire da sabato 28 settembre alle 21.30.

Il successo di "Ballando con le stelle"

Ormai presenza fissa nelle case dei telespettatori grazie alla sua formula capace di coniugare intrattenimento ed emozioni, "Ballando con le stelle" è, come affermato da Marcello Ciannamea, «uno show a tutto tondo che trasmette la passione del ballo a un pubblico di tutte le età». Un vero e proprio appuntamento in cui l’eleganza del format e le capacità delle maestranze Rai risplendono, guardando però sempre al futuro. L'anno scorso, infatti, "Ballando" è stato il programma di intrattenimento prime time più fruito di RaiPlay con ben 2 milioni di ore di visione e 8 milioni di visualizzazioni

Claudio Fasulo non ha dubbi sulle ragioni di questo successo: «Ogni anno è bello ritrovarsi in questa comunità artistica e in questi giorni in cui si parla tanto di target il motivo di questa popolarità che perdura risiede nell’assortimento di ciò che riusciamo a creare; qualcosa che va a catturare un target universale».

Un cast all’insegna dell’inclusività

La parola chiave per descrivere il cast di questa edizione di "Ballando con le stelle" è inclusività. Sono infatti diversissimi tra loro i concorrenti, ognuno con il suo background e la sua storia da raccontare. L’obiettivo? «Innovarsi e restituire un senso di freschezza, dando però al pubblico qualcosa che già conosce e ama», dichiara Milly Carlucci secondo cui uno degli ingredienti migliori di "Ballando" è proprio l’umanità dei suoi protagonisti. «Attraverso il ballo si trasmette umanità e ogni concorrente trasmette allo stesso tempo emozioni differenti con le sue unicità».

Insieme a loro anche delle ballerine per una notte d’eccezione: il 28 settembre sarà la volta di sette campionesse del volley italiano e della campionessa paralimpica Giuliana Chiara Filippi, mentre nella seconda puntata quella di Barbara d’Urso che il pubblico vedrà per la prima volta in una veste inedita. «Con Barbara c’era stato un tentativo anni fa ma non eravamo riusciti a causa dei suoi impegni», commenta Milly Carlucci che prosegue dicendo: «Tuttavia ci siamo tenute in contatto e quest’anno è avvenuta la giusta congiunzione astrale. Credo che lei possa essere una meravigliosa ballerina per una notte perché è un personaggio carismatico con un suo pubblico di riferimento».