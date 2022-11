“Ballando con le Stelle”: Wanda Nara “ballerina per una notte”

Al via alle 14 anche il torneo "Ballando con te", alla ricerca di nuovi talenti Wanda Nara Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Sarà Wanda Nara, la modella, showgirl e imprenditrice argentina, sotto i riflettori del gossip per la fine della sua storia con il calciatore Mauro Icardi, la “ballerina per una notte” nel nuovo appuntamento con “Ballando con le Stelle”, lo show condotto da Milly Carlucci, in onda sabato 5 novembre dalle 20.35 su Rai1. Toccherà a lei mettersi alla prova imparando in breve tempo una coreografia ad hoc, sottoponendosi così al giudizio della Giuria tecnica.

Il programma, giunto alla quinta puntata, si appresta al giro di boa, portando la competizione a un livello ancora più alto. Solo i migliori vedranno premiati i loro sforzi, in pista e in sala prove, accedendo di diritto alla fase decisiva del programma.

Da segnalare, inoltre, la partenza di "Ballando on the road", il fortunato spin-off di "Ballando con le stelle", condotto da Milly Carlucci con Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. A partire da sabato 5 novembre, alle 14, per quattro settimane, immagini dei luoghi più suggestivi della Sicilia accompagneranno le esibizioni di nove ballerini in gara in ogni puntata. Appuntamento che proseguirà alle 20.35 quando due talenti selezionati nel pomeriggio si sfideranno sulla pista dell’Auditorium della Rai nel torneo "Ballando con te".