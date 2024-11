Bianca Guaccero è la grande sorpresa di “Ballando con le stelle”

Dalla samba alla rumba, ha conquistato il favore di giudici, giurati e pubblico grazie a una grande generosità nel raccontarsi Paolo Di Lorenzo







Sono bastate cinque puntate per incoronare Bianca Guaccero come vera rivelazione di “Ballando con le stelle”. Dalla samba alla rumba, ha conquistato il favore di giudici, giurati e pubblico grazie a una grande generosità nel raccontarsi. Tra una prova e l’altra, Bianca parla a Sorrisi del suo rapporto col ballo.

Ha mai preso lezioni di danza?

«Sì, quando ero molto piccola. Come tante bambine, a 7 anni ho iniziato con danza moderna e ho continuato fino ai 14».

Perché ha smesso?

«Dovevo concentrarmi sulla scuola, e poi c’era la recitazione. A quell’età ho debuttato sul palco con il comico Uccio De Santis: facevamo serate e spettacoli. Poi a 17 mi sono indirizzata verso il cinema».

Le sarebbe piaciuto diventare ballerina di professione?

«Sì, anche se ammetto che col tempo avevo perso la passione per la danza. Però grazie a “Ballando” sto riprendendo contatto col mio corpo. Ballare a 43 anni non è come quando ne hai 20».

Chi era il suo mito del ballo?

«Michael Jackson: per me c’era solo lui».

Le capita di andare a ballare anche nella vita di tutti i giorni?

«Non mi sono mai piaciute le discoteche e non amo fare tardi. Preferisco le feste, come negli Anni 90: allora bastava un garage e qualcuno che si improvvisasse dj».

Sempre legata al ballo, c’è una figura mitica dello spettacolo italiano a cui lei ha voluto dedicare un tatuaggio.

«Sì, Raffaella Carrà, che porto sull’avambraccio. È lei che ha acceso in me la scintilla. Mia mamma si ricorda che, quando non sapevo ancora parlare, lei metteva il 45 giri di “Ballo, ballo” e io mi scatenavo».

La sua mossa preferita della Carrà?

«Il cambré all’indietro, il colpo di schiena scuotendo i capelli. Quello per me era l’emblema della libertà. Raffaella è stata una donna all’avanguardia. Ha trasmesso messaggi importanti senza escludere nessuno».

Anche a “Ballando” si ispira a Raffaella?

«Senz’altro. Continuerò a ballare anche dopo questa esperienza, perché so già che mi mancherà. Detto questo, credo che Raffaella Carrà sia un personaggio a cui ci si possa ispirare ma non paragonare: è stata troppo grande».

Che cosa l’ha convinta a dire di sì a Milly Carlucci?

«Avevo voglia di mostrarmi al di là del personaggio. Mi piaceva anche l’idea di imparare a conoscermi meglio: vorrei che il pubblico mi vedesse per come sono, senza maschere. Questo tipo di libertà non ha prezzo».

Come si prepara? Ci racconti una sua giornata tipo.

«Tutti i giorni ci alleniamo almeno tre ore, che diventano anche quattro o cinque. Siamo in una sala all’interno dell’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma, da dove va in onda la trasmissione. E quando finiamo continuiamo a provare nei corridoi. Ci fermiamo solo la domenica».

La danza richiede molti sacrifici.

«Così come il canto o la recitazione: non ci si può improvvisare. Oggi si dispensano appellativi come “ballerina” o “cantante” con troppa facilità. Lo prendo come un complimento quando sono riferiti a me, ma non si deve sminuire il lavoro di chi ha dedicato la propria vita a una disciplina».

Ha un qualche rituale scaramantico prima di salire sul palco?

«Sì (ride). Visto il successo della prima puntata, ogni venerdì indosso lo stesso intimo come portafortuna».

Dopo la performance, come scarica l’adrenalina?

«Spesso ci esibiamo molto tardi. Finito il programma, leggo i messaggi che ho ricevuto e i commenti sui social. E mi lascio andare ai “piantuddi” (i pianti, ndr) di felicità, come si dice a Bari. Tra una cosa e l’altra vado a dormire alle 6 del mattino».

I ballerini osservano un’alimentazione molto controllata.

«In un mese ho perso quattro chili e mezzo, ma in realtà la mia dieta non è cambiata molto tranne che per una cosa. Ho preso l’abitudine di svegliarmi in piena notte per mangiare un cornetto. Lo preparo già sul comodino la sera prima».

Fred Astaire diceva: «Io non ho nulla da dimostrare quando ballo: lo faccio e basta». Vale anche per lei?

«Non sono una persona competitiva: la sfida principale è quella coi miei limiti e le mie paure. Poi, certo, mi piacerebbe vincere la gara: è bello vedere il proprio lavoro ripagato».

Se la sua vita fosse un ballo, quale sarebbe?

«Il jive, perché esprime la mia vitalità frenetica. E poi il tango: credo sia la migliore metafora del rapporto di coppia».

Il pubblico di “Ballando” premia anche il rapporto che si crea tra insegnante e concorrente.

«Tra me e Giovanni è scattato da subito molto feeling. Merito di Milly Carlucci, che riesce a creare qualcosa di magico. Giovanni mi sta insegnando tanto. Vive per il ballo: la notte non dorme per studiare le coreografie. Si assicura sempre di mettere in risalto le mie capacità».

Sua figlia Alice, 10 anni, è appassionata di danza?

«È una sportiva, pratica il nuoto. Quando ha saputo che avrei gareggiato con Federica Pellegrini è impazzita, perché è il suo mito. Federica le ha mandato un videomessaggio e Alice non ci poteva credere. Lei mi tranquillizza: è la saggia di casa. Quando mi sento abbattuta Alice mi sprona ad avere più fiducia nelle mie capacità e mi dice di ascoltare Giovanni».