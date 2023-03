“Call Of Beauty”: su Real Time un talent per il mondo del make-up

Al via un nuovo talent show condotto da Giulia De Lellis e Manuele Mameli Manuele Mameli e Giulia De Lellis Credit: © Discovery Lorenzo Di Palma







Giulia De Lellis torna in tv alla conduzione, insieme con il “glam artist delle star” Manuele Mameli, di un nuovo talent show, al via su Real Time dall’11 marzo, ogni sabato alle 16:20, chiamato “Call Of Beauty”.

Come si intuisce dal titolo in gara ci saranno otto giovani “promesse” del mondo del make-up e della bellezza che si sfideranno a colpi di blush per diventare “Brand Ambassador” degli sponsor del programma Smashbox e Douglas.

Nel corso di ogni episodio, Giulia De Lellis e Manuele Mameli saranno affiancati da ospiti d’eccezione: l’artista musicale Beatrice Quinta, la tiktoker Elisa Maino, la make-up artist Alice Venturi, la conduttrice radiofonica Giulia Salvi, la tiktoker imitatrice Rametta, la webstar Ambra Cotti e la conduttrice tv e influencer Nilufar Addati.

In ogni puntata i concorrenti affronteranno due prove: una “Prova Tecnica” in cui dovranno dimostrare le proprie conoscenze e capacità tecniche sul make-up; e una “Prova Artistica” in cui si cimenteranno realizzazione di un look completo ispirato a un tema, che poi dovranno comunicare in modo efficace, producendo video creativi e autentici per i loro profili TikTok, che è partner del programma.