Carolyn Smith: «Pratico la meditazione perché non voglio litigare»

Giusy Cascio







Enrico Montesano è stato espulso perché portava una maglietta con richiami fascisti. Ma prima c’erano stati il “caso Iva Zanicchi”, con le barzellette spinte e le espressioni volgari rivolte alla giurata Selvaggia Lucarelli, e le plateali uscite di scena di Giampiero Mughini per protesta contro i voti troppo bassi ricevuti.

Milly Carlucci quest’anno a “Ballando con le stelle” affronta una polemica dopo l’altra. Per fortuna in giuria può contare su una grande certezza: a tenere la barra dritta c’è la presidente Carolyn Smith, con i suoi giudizi tecnici sempre garbati ed equilibrati. L’abbiamo intervistata.

Carolyn, lei è nel programma dal 2007, come sta andando questa edizione più che mai movimentata?

«Tutto sommato bene, anche se devo ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitarie devo meditare. Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l’aria per eliminare le negatività, perché io non voglio litigare».

Quando gli altri giurati litigano come si sente?

«I battibecchi mi dispiacciono perché “Ballando” è un programma fatto bene, per famiglie, che unisce nonni, genitori e nipoti. Perciò cerco di dare voti giusti, giudicando soltanto l’esibizione e guardando la coppia che c’è in pista. Non vado a simpatie o antipatie. Conta l’empatia: valuto se il concorrente, oltre a fare i passi giusti, ci mette l’anima».

Uno a caso: Lorenzo Biagiarelli secondo lei risulta empatico?

«No, io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un “compitino”. E una volta sono “sbottata”: mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia».

Cos’altro la fa arrabbiare?

«Quando un concorrente se la prende con “la giuria” come se fossimo un’unica persona. Invece siamo diversi, ognuno con il proprio modo di pensare. Facciano i nomi e i cognomi di quelli che secondo loro non sono equi».

E dei suoi colleghi giurati?

«Mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici...».

Anche perché lei ha un’esperienza di oltre 40 anni di danza.

«Esatto: è un po’ come se io correggessi a lei la grammatica italiana... Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola».

L’espulsione di Enrico Montesano ha creato una forte eco. Che ne pensa?

«Non conosco bene la vicenda storica della Decima Mas (una formazione militare che ha combattuto con nazisti e repubblichini durante la Seconda guerra mondiale, macchiandosi di crimini di guerra, ndr), ma sono certa che la Rai ha preso la decisione giusta».

Non la metteva a disagio avere un concorrente che in passato aveva avuto opinioni “no vax”?

«Io ho appena fatto la quarta dose insieme con il vaccino antinfluenzale, ma se devo giudicare una performance il mio cervello esclude automaticamente la persona e le sue opinioni».

Montesano era bravo?

«Sì, tra i più dotati, molto agile per la sua età, ed espressivo».

Lei è equilibrata nei giudizi, ma come fa a trovare il suo equilibrio anche nella vita di tutti i giorni?

«Ci vuole disciplina. Mi aiuta anche la musica a rilassarmi: ho le mie playlist».

Per esempio, in questi giorni che cosa ascolta?

«“Made you look” di Meghan Trainor, la sento ovunque e mi mette allegria: “I could have my Gucci on, I could wear my Louis Vuitton...” (canta, ndr)».

Una canzone modaiola! Si sposa bene con il suo nuovo progetto extra-televisivo: perché ha creato una maglietta senza taglia?

«Perché ogni donna, con qualsiasi fisico, ha diritto di sentirsi a proprio agio, bella, elegante e sicura di sé. L’ho chiamata “I am a woman first” (“Sono una donna prima di tutto”, ndr), che è anche il motto della Sensual Dance Fit, il corso di danza che ho inventato per le donne che hanno bisogno di ritrovare l’autostima. Come è successo a me dopo la diagnosi di tumore al seno nel 2015. Ora si insegna in 150 scuole in tutta Italia e la praticano oltre 10 mila donne».

Invece la sua passione per i cappellini stravaganti come nasce?

«Belli, vero? Li fa un giovane designer di Napoli, Carmine Russo. Sono un omaggio a Elisabetta II, la mia adorata regina, che ci ha lasciati».

Lei è nata a Glasgow, in Scozia. Qual è il suo lato più “scozzese”?

«Il temperamento schietto. Sono sincera, aperta. Dico tutto quello che penso. A volte parlo senza pensare prima, ma sto imparando a fare il contrario».

Suo marito è sempre d’accordo con i suoi giudizi in trasmissione?

«Tino (Ernestino Michielotto, ex allievo di Carolyn, ballerino e coreografo) mi guarda da casa nostra, a Padova. Invece quando mi accompagna a Roma, segue lo show dal televisore dell’hotel. E ogni tanto manda i messaggi sul cellulare a Zazzaroni, perché spesso la pensano allo stesso modo. Oppure scrive a Canino perché lui mi dica di tenere a freno la lingua...».

Una mattina l’abbiamo vista ballare con Fiorello ad “Aspettando Viva Rai 2!”. Siete amici?

«Io ho sempre seguito le sue dirette al mattino. Ho iniziato a inviargli saluti e commenti anni fa su Twitter. Poi, quando mi sono ammalata, me lo sono ritrovato nello stesso hotel in Sardegna dove ero andata a riposarmi dopo una chemio molto dura. Non volevo disturbarlo in vacanza, gli ho mandato un altro messaggino privato sui social. E lui: “Ma cretina, vediamoci!” (ride). Così siamo diventati amici. Siamo entrambi molto mattinieri: lui si alza alle 4, io a volte anche prima, alle 3».

Qual è la prima cosa che fa, appena sveglia?

«Preparo le ciotole per i miei amati cani: gli yorkshire terrier Scotty e BB e il labrador Mikee. Prima fanno colazione loro, poi posso mangiare io».