«C’è Posta per Te» 2020: Johnny Depp e le storie della prima puntata

12 Gennaio 2020 | 02:06 di Lorenzo Di Palma

Da Hollywood a C'è Posta per Te: è stato Johnny Depp ad aprire la 23° edizione (in venti anni) del people show condotto da Maria De Filippi, sabato 11 gennaio, in prima serata su Canale 5. Colpito dalla calorosa accoglienza, l’attore si è sottoposto alla consueta intervista con gli oggetti di Maria De Filippi, spiegando che i teschi sugli anelli gli ricordano che non siamo eterni e che “il momento è adesso” e raccontando della sua passione per la musica, visto che il suo “primo amore” è stato una chitarra.