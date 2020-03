“C’è Posta per Te”: Al Bano Romina Power e le storie della nona puntata

15 Marzo 2020 | 01:37 di Lorenzo Di Palma

Maria De Filippi ha stravolto l’abituale “liturgia” del programma per l’ultima puntata dell’edizione 2020 di C’è Posta per Te, premiata ad ogni appuntamento da ascolti record, sabato 14 marzo su Canale 5. Infatti per incontrare gli ospiti della puntata, Al Bano e Romina Power, si è dovuta aspettare la quarta storia della serata.

“La coppie più amata dello spettacolo italiano” è stata infatti la sorpresa e il regalo scelto da un figlio, Giuseppe da Carini (Palermo), per dire alla madre Cetty che anche se “non sono di tante parole, non sono capace di darti tanti abbracci e nemmeno di dirti quello che provo. Stasera sono qui per dirti quanto ti amo!”.

Proprio come invece riusciva a fare l’altro figlio della donna, Francesco, evocato più volte in studio dai bambini della trasmissione con grande strazio della madre, visto che il ragazzo è morto schiantadosi con la moto.

Ma dopo tanta commozione Cetty sembra sinceramente colpita dall’arrivo di Al Bano e Romina Power che le ricorda: “Bisogna vivere nel presente, anche per il futuro tuoi nipoti e anche di tuo figlio… Ne so qualcosa anch’io…”. Quindi mentre madre e figlio si abbracciano, i due cantano il loro nuovo singolo, già presentato a Sanremo: Raccogli l’attimo. Con la busta spalancata naturalmente.

La prima storia della puntata vedeva invece un padre, Carmelo, che voleva recuperare il rapporto con le sue figlie Manuela, Claudia e Giuliana, calate in studio accompagnate, due su tre, dai fidanzati Agatino e Luca. In realtà il padre vorrebbe che le ragazze avessero un rapporto civile con la sua nuova compagna, Simona, che gli ha dato un altro figlio e che lo accompagna in studio.

Il rapporto tra le ragazze e l’uomo è molto forte, ma loro non riescono proprio a voltare pagina e capire che se il padre è andato via non è certo colpa di Simona. Secondo loro deve prima “colmare le sue mancanze” e sono ben ferme a voler tenere chiusa la busta, anche se proprio Simona le avverte: “Vi state privando del padre splendido che avete!”.

Per fortuna intervengo Maria De Filippi e i due ragazzi, fino al quel momento muti: le ragazze e l’uomo si vogliono troppo bene per tenere la busta chiusa e, alla fine, a denti stretti le tre la fanno aprire per stringere almeno la mano a Simona e abbracciare il padre.

Busta aperta, nonostante tutto, anche per la seconda storia della serata. La “storia di un matrimonio interrotto”, dice Maria De Filippi, per colpa di lui, Gianluca da Catania, che ha tradito sua moglie con una ragazza di 19 anni, per ben due volte, lasciandola per andare a vivere con lei. E non era neanche la prima volta negli oltre dieci anni di matrimonio.

Ma ora dopo aver capito che la ragazza in realtà stava con lui solo per i suoi soldi e che lo tradiva pure, è dietro la busta ad implorare il perdono della moglie Serena per tornare a casa con loro figlio. Serena prima dice che crede che Gianluca non voglia realmente tornare con lei e che non avrebbe fatto questo gesto eclatante se la ragazza di 19 anni non l’avesse tradito.

“Io ho bisogno di riacquistare la fiducia in lui” dice la donna che però ammette di amare ancora Gianluca (“Non si sa perché…” dice) e alla fine decide di provare a perdonarlo di nuovo e, nonostante tutto, la busta si apre.

È proprio vero che i primo amore non si scorda mai. Lo dimostra anche la terza storia della serata che ha visto protagonisti Gilda e Bruno di Bari. Che si sono ritrovati in studio ben 65 anni dopo la loro storia e i primi baci, scambiati nella strada dove entrambi abitavano. A cercarlo è lei, rimasta vedova da 7 anni, che non ha dimenticato le sue labbra carnose.

Lui, naturalmente non è più il bel giovane che lei ricordava, ma si ricorda di lei e parla anche forbito: “Sembrava di avere tra le mani qualcosa di estremamente prezioso, era bello, spontaneo”, dice della loro storia adolescenziale, “È stata una parte molto importante della mia vita…”. E naturalmente dopo 65 anni, i due si abbracciano di nuovo.

L’unica busta rimasta chiusa quindi è stata quella dell’ultima storia dell’edizione. Protagonista una madre, Laura da Casandrino (Napoli), che a 39 anni ha deciso di rifarsi una vita con un altro uomo, dopo 14 anni con il marito con il quale ha avuto quattro figli, ma che non amava più. I figli maggiori, Angelo e Salvatore però non le perdonano di aver avuto una relazione clandestina e di essersene andata da casa e non le parlano da anni.

"Ciao amori miei, sono venuta qui perché volevo un modo per parlarvi…” esordisce Laura, ma la delusione e la rabbia di Angelo e Salvatore ha la meglio e non c’è niente da fare per aprire la busta. E a Maria De Filippi non resta che “lavorare” per una futura riconciliazione di cui tenta comunque di gettare le basi.

