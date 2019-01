«C’è Posta per Te»: Al Bano, Romina Power e le storie della seconda puntata

20 Gennaio 2019 | 02:26 di Lorenzo Di Palma

Al Bano, Romina Power e una mamma Fila via lisca come l’olio che Al Bano produce a Cellino San Marco, la prima storia del secondo appuntamento con il people show C’è Posta per Te, sabato 19 gennaio su Canale 5, che ha visto come prima “sorpresa” proprio la coppia, da milioni di dischi e stadi ancora pieni, composta da Al Bano e Romina Power.



I due sono il regalo speciale di Armando, Giuseppe e Claudio per la loro mamma Annamaria, alle prese con una difficile elaborazione del lutto. Ha infatti perso il marito e “da un anno hai perso il sorriso”, dicono i tre che vorrebbero “provare a mettere in pausa il dolore”.

E Al Bano e Romina ce la mettono tutta per tirarla su. “La vita si chiama vita finché la vivi”, le dice il cantante pugliese esortandola a reagire per i suoi figli. E poi regali, anche l’olio naturalmente, braccialetti (anche uno di Mara Venier) e canzoni. Persino la famosa “Mamma” cantata a gola spiegata per Annamaria che sorride e abbraccia i figli.

Le nozze di Denise e Deborah È la storia di un amore contrastato da una famiglia, come tante di quelle che sono passate a C’è Posta per Te, solo che per la prima volta nella storia del programma ha per protagoniste due ragazze, Denise e Deborah, che si amano da due anni e vorrebbero sposarsi. Ma la famiglia di Denise, soprattutto la madre, non ne vuol sapere. Ha reagito malissimo, con insulti e persino qualche “sberla”, quando ha scoperto dell’omosessualità della figlia, che ha avuto il coraggio di confessarglielo, dopo tante bugie, solo con un Sms.

Denise vorrebbe che la sua famiglia accettasse la sua compagna e, soprattutto, partecipasse alle imminenti nozze delle due. In studio però la madre Mimma, sembra irremovibile, mentre il padre Maurizio, appare più “possibilista” così come il fratello Gianni.

Ma Maria De Filippi non demorde, fa sorridere la madre, spazza via “le ipocrisie” e i rimproveri per un amore “spiazzato sui social”. “Sei solo spaventata” le dice, suggerendole invece di spiazzare le solite chiacchiere proprio in tv: “Pensa che smacco alla gente a casa…”. Alla fine la spunta e fa aprire la busta almeno per iniziare a conoscersi. E un video sui social conferma il lieto fine: le due si sono sposate e la famiglia di Denise c’era al completo.

Luigia e il batticuore Non si aperta invece la busta per Luigia Russo, 80 anni, protagonista della terza storia della serata. La simpatica signora, vedova da 19 anni, vive in una casa albergo in provincia di Caserta, ma si annoia. Vorrebbe ritrovare Antonio, che le aveva dato il primo bacio a 13 anni o Alessandro, altro amore, solo platonico, di gioventù. Ma uno è passato a miglior vita e l’altro è sposato, spiega Maria De Filippi.

In subordine però, Luigia si accontenta di un “casting” per trovare qualcuno che le facesse “ritrovare il batticuore d’amore di un tempo”. Con requisiti specifici però. E così i postini del programma invitano in trasmissione ben otto “papabili”, ovvero della zona con meno di 80 anni.

Ma Pasquale, il preferito da Luigia e con tutti i requisiti, non sembra interessato. Antonio non balla e non guida. Papa Francesco (presentato proprio così) ha i baffi. Franchino si offende alla domanda “Quanto pesi?”, rispondendo: “E che sono? Un maiale?”. E anche Oreste, Francesco e, l’ultimo, Umberto non sembrano giusti per lei.

Una suocera, un genero e il “muro” bianconero “The Wall”, ovvero la difesa dei record, quella della Juventus e, per un periodo anche della Nazionale, composta da Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini, è stata invece la sorpresa della quarta storia. Schierati dietro la busta come in barriera, i tre sono stati chiamati da una suocera, Annamaria, perché sono gli idoli del genero Mino.

Annamaria vorrebbe che tornasse a sorridere, dopo il lutto che li ha colpiti, portando via, in modo improvviso per complicazioni durante il parto del secondo figlio, Stefania, sua figlia e moglie di Mino. Ma vorrebbe anche riconoscergli i tanti meriti, di essere “un uomo disperato capace di rialzarsi e andare avanti” diventando “un mammo perfetto, un papà speciale e un uomo d’amare”.

I tre sembrano anche più emozionati di Mino, che ha parole buone per tutti soprattutto per Bonucci, mentre Annamaria lo incoraggia e lo benedice a rifarsi una nuova vita con Ilenia, la sua nuova compagna: “Ti meriti una nuova felicità!”.

Padri e figli Busta chiusa, infine, nella storia di chiusura. Protagonisti sono Lucia e Giuseppe che vorrebbero riallacciare i rapporti con uno dei loro tre figli, Leo, che da un anno non vuole ne vedere ne sentire il padre. Alla base della rottura sembra esserci una questione di soldi. La coppia infatti viveva in Belgio, dove Giuseppe era emigrato 29 anni fa, in una villa, ma poi dopo aver investito tutto in un bar-ristorante, in cui l’uomo lavorava con il figlio Leo, sono stati travolti dai debiti, hanno visto pignorarsi tutto e sono tornati in Sicilia dalla madre di lui.

Leo rimasto in Belgio ha dovuto affrontare e pagare da solo la sua parte di debito e si è sentito abbandonato. E in studio, accompagnato dalla moglie Sandy, nonostante gli appelli disperati della madre, ha preferito non aprire la busta. Troppo profonda la frattura con il padre: “Per lui sono solo sempre stato una delusione” dice con rammarico “Sto meglio così…”.

