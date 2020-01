«C’è Posta per Te»: Can Yaman, Mara Venier e le storie della seconda puntata

19 Gennaio 2020 | 3:39 di Lorenzo Di Palma

Mara Venier e l’affascinante attore turco Can Yaman, famoso in Italia perché protagonista della soap Bitter Sweet, sono stati gli ospiti della seconda puntata di C’è Posta per Te il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, sabato 18 gennaio in prima serata su Canale 5. Anche se poi protagonista della puntata è stata, nel bene e nel male, la “famiglia” nelle sue varie accezioni.

La puntata è partita subito con l’ospite internazionale Can Yaman accolto dal consueto coro (“sei bellissimo…”) e dagli “squilibri ormonali”, come li ha definiti Maria De Filippi, del pubblico in studio in prevalenza femminile. A suo agio e parlando un italiano sorprendente, il bell’attore turco ha superato senza patemi l’intervista con gli oggetti della conduttrice.

Per poi fare di buon grado “il regalo” per una madre, Rita, e una sorella, Valeria, di Roma, da parte dell’altra figlia, Ilaria, che voleva ringraziarle per esserle sempre state vicine nella sua disgraziata esistenza, funestata da scelte sentimentali sbagliate e da una terribile malattia.

Storia conclusa con la consegna da parte di Can Yaman, di un aiuto economico alle tre donne, che si dibattano in una situazione difficile, regali per il bambino di Ilaria, busta naturalmente aperta e un bell’abbraccio di gruppo tra mamma e figlie.

Lo stesso ha fatto con la sua solita umanità Mara Venier, intervenuta nella storia che ha chiuso la puntata. La “storia di un regalo” l’ha definita Maria de Filippi, ma anche una storia che fa piazza pulita di tutte le cattiverie che si dicono sulle suocere. Infatti la popolare conduttrice è stata chiamata da un ragazzo della provincia di Brindisi, Milo, per ringraziare i suoi suoceri e suo cognato e per “dirvi che vi voglio un mondo di bene e voglio ringraziarvi per tutto quello che fate per me e per la nostra piccola”.

La storia di questa famiglia infatti è stata funestata dalla morte per un incidente automobilistico, a soli 21 anni, della compagna del ragazzo, Giada. Ma la famiglia di lei - il padre Angelo, la madre Maria Teresa e il fratello Giuseppe - ha comunque messo da parte il loro dolore per aiutare con molto amore e tenerezza Milo e la sua splendida bambina Beatrice, ad andare comunque avanti.

“Tutto l’amore che versavo per mia figlia lo darò a lui”, riassume la suocera Maria Teresa. “Voi siete una famiglia meravigliosa, piena di dignità e di forza” dice Mara Venier interpretando il pensiero di tutti. E poi dopo tanti momenti di commozione e persino di buio totale in studio poi illuminato da tante fiammelle, ci sono stati regali per tutti (una crociera) con Mara Venier pronta a sdrammatizzare e abbracciare tutti.

Molto più triste è la seconda storia della puntata. Una storia “strana” la definisce Maria De Filippi, perché vede protagonisti due genitori di Prato, Annamaria e Vincenzo, che si erano separati, ma poi da quando si sono rimessi insieme i figli non hanno più voluto vedere. I due, soprattutto la madre, sono in studio per chiedere perdono ai propri figli, Luca e Lorenzo e lo fanno più volte. Ma alle spalle c’è un abbandono del figlio maggiore Lorenzo e tante ferite difficili da rimarginare.

Maria De Filippi le tenta tutte, ma il più silenzioso dei due, Luca, parla solo per dire che non se la sente di riabbracciare i due e presto abbandona lo studio. Lorenzo invece, pur raccontando tra le lacrime di non essersi mai sentito amato dalla madre, tentenna, e alla fine la conduttrice lo convince ad aprire la busta per abbracciare il padre e poi anche se poco convinto viene avvinto anche dalla mamma. Un lieto fine a metà, insomma.

“Questa è la storia di una convivenza interrotta” la definisce Maria De Filippi presentando la terza storia della puntata. Ma sarebbe meglio definirla la storia di un tradimento. In studio c’è infatti, Valeria, una donna di Castellammare di Stabia (Napoli) che vuole chiedere al suo ex compagno, Giuseppe, padre delle due loro figlie, perdono per un tradimento: “Sono qui oggi per dirti che ti amo e non ho paura di dirlo davanti a tutti” dice Valeria, che vorrebbe che Giuseppe tornasse a casa con lei.

In realtà i due continuano a frequentarsi, non solo per le figlie, ma lui non si fida più di lei, pur ammettendo di avere le sue responsabilità nella crisi della coppia. I due si confrontano con civiltà e anche con una certa ironia e alla fine lui decide “di darsi una possibilità” e la busta si apre anche stavolta.

Lieto fine anche per la quarta storia che vede protagonista una famiglia di Palermo. In studio c’è un padre, Massimiliano che vorrebbe riabbracciare la figlia Alessia che da mesi lo evita. Il problema alla fine sono i soldi (pochi). L’uomo, infatti, si è separato dalla madre di Alessia e si è rifatto una vita e una nuova famiglia con la nuova compagna, Debora, trasferendosi per motivi di lavoro a Treviso. Ma ha fatto delle promesse alla figlia che poi non è riuscito ad onorare e lei sentendosi trascurata ha interrotto i rapporti con lui con un duro Sms, pur continuando a sentire, tramite videochiamata, la sorellina che il padre ha avuto con la nuova compagna.

“Un uomo non si giudica solamente dalle che cose che può o non può fare…” si giustifica lui, “mi manchi tantissimo”. Maria De Filippi che ha colto il sorriso negli occhi della ragazza alla vista del padre, la fa sciogliere spingendola a parlare dell’amata sorellina, ma è chiaro che anche padre e figlia si vogliono bene e così a bruciapelo le chiede: “Tolgo la busta?”.

