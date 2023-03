“C’è posta per te” chiude con Gerry Scotti e Marco Mengoni

Maria De Filippi sabato 11 marzo su Canale 5 conduce l'ultima puntata della 26a edizione del people show “C'è posta per te” Credit: © Ufficio Stampa Fascino Lorenzo Di Palma







Saranno “zio” Gerry Scotti e Marco Mengoni i due ospiti d'eccezione dell’ultimo appuntamento di “C'è posta per te”, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, in programma sabato 11 marzo, in prima serata su Canale 5, che chiude in bellezza l’ennesima, la numero 26, stagione trionfale dal punto di vista degli ascolti.

Il popolare conduttore e il trionfatore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo saranno come sempre protagonisti di due regali speciali nelle storie dello show della grande busta. Dalla settimana prossima, invece, il sabato sera sarà comunque all’insegna di Maria De Filippi, ma alla conduzione, stavolta, del “Serale” di “Amici 22”, che vede una giuria completamente rinnovata, formata da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.