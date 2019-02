«C’è Posta per Te»: Claudio Amendola, Mauro Icardi, Wanda Nara e le storie della quarta puntata

03 Febbraio 2019 | 01:25 di Lorenzo Di Palma

Andrea, Alessandra e Claudio Amendola “Questo è affetto vero!”, è la reazione di Claudio Amendola, reduce del successo di Nero e metà, alla prolungata ovazione che lo accoglie nello studio di C’è Posta per Te dove è stato protagonista della prima storia della quarta puntata, sabato 2 febbraio in prima serata su Canale 5. La “storia di un regalo”, la presenta con la consueta formula Maria De Filippi, organizzato da Andrea, disoccupato 22enne ma già padre di due figli (una bambina di 4 anni e un bambino di 4 mesi, Jasmine e Dylan), per la sua compagna Alessandra, 21 anni, che divide con lui una vita di povertà: “non le regalo mai niente, non riesco neanche a dare il necessario” dice il ragazzo spiegando che Amendola è il suo idolo.

Quando la De Filippi racconta la storia dei ragazzi si commuovono subito tutti, compreso l’attore romano nascosto tra il pubblico, in lacrime per tutta la durata dello straziante racconto delle peripezie dei due. Poi viene svelata la sorpresa: “Siete due bellissime persone… e un esempio” dice Claudio Amendola, lodando l’impegno, nonostante tutte le difficoltà, dei due ragazzi, per i quali viene ricreato un Natale “a scoppio ritardato”, con tanti regali per i loro figli e un ricco assegno per loro. E persino un posto di lavoro “a tempo indeterminato” offerto in diretta dal titolare in un istituto di vigilanza.

Doppia coppia Angelo e Francesca si amano e vogliono sposarsi. Ma i genitori di Angelo non approvano e hanno chiuso tutti i rapporti con lui. Rimproverano a Francesca di aver 13 anni più di lui, d’essere separata e già madre e soprattutto il modo in cui si sono conosciuti: lei era infatti la compagna del suo miglior amico, che ora è la compagna della ex di Angelo, così per aumentare l’intreccio. Galeotto fu il bar che le due coppie aprirono insieme.

Da Pompei (Napoli) arrivano i genitori Luigi e Rosanna. “Per principio la donna del mio amico non la guardo”, scolpisce il padre che però aprirebbe la busta. Ma è soprattutto la madre lo scoglio da superare. È lei che non transige e non ne vuole sapere di Francesca: vorrebbe di “meglio” per il figlio, parla di “principi” violati e dice che il figlio “non ci deve coinvolgere nelle sue scelte”. “Te ne penti!” la ammonisce Maria De Filippi che tenta una mediazione con la solita diplomazia. E la busta viene chiusa, ma poi un assistente richiama Maria De Filippi, che lascia lo studio che l’attende in religioso silenzio come solo a C’è Posta per Te succede, per poi tornare trionfante con i due genitori, che ci hanno ripensato. Lieto fine agguantato in extremis.

Un amore di 65 anni fa Carmela cerca Mario dopo 65 anni. Da Terlizzi, in provincia di Bari, l’arzilla signora Carmela cerca il suo primo amore, con cui ha avuto una storia finita quando lui è partito per Roma. La signora è anche un po’ sorda, ma difende con forza le sue convinzioni. Con le sue indicazioni la redazione trova tre signori omonimi che arrivano in studio. “Mario io vivo e sto bene” attacca la signora, “stanotte non ho dormito pensando a te, perché ti voglio rivedere…”. Ma solo dopo varie incomprensioni si capisce che uno dei tre potrebbe essere il Mario giusto, ma non si ricorda di lei, ricorda un’altra ragazza che si chiamava Rosa: “Poverino, ha perso la memoria” è il commento dell’irrefrenabile signora che non vuole arrendersi e che alla fine lascia lo studio salutando come una regina, il pubblico, la conduttrice e anche “suo marito Maurizio Costanzo”.

Icardi, Wanda Nara e la piccola Serena Un padre e due figli, Roberto, Antonio e Vicenzo, arrivano a C’è Posta per Te per Serena, lo loro figlia e sorella. Con Mauro Icardi e Wanda Nara, vogliono fare una super sorpresa e lei, che ha solo 23 anni, ma che lo stesso, dopo la morte della madre (e anche molto prima, quando era malata) si è sempre occupata dei fratelli e del padre dando forza a tutti. Si piange subito, anche Wanda Nara non si risparmia. Fratelli e padre la ringraziano, ma le scrivono anche di riprendersi la sua vita e vivere la sua giovinezza. Insomma per una volta vogliono, come è giusto, “viziare e coccolare” la piccola di casa che ha sempre dimostrato una grande energia anche come allenatrice della squadra di calcio dei bambini del paese.

Quando finalmente Icardi e signora si materializzano la ragazza non può crederci e scoppia in lacrime emozionata: “Scusa, ma quanto è bello!” dice la ragazza a Wanda Nara del bomber nerazzurro. Quindi le regalano un braccialetto con la scritta “Carpe diem”. Magliette per la squadra delle sue bambine, il pallone di Champions League e la maglietta di Icardi e, in una pochette, il consueto contributo economico. Poi si scattano un selfie: “Da oggi voglio che inizi la tua vita da Serena!”, è l’augurio del calciatore argentino.

Un fratello e un figlio da recuperare Isabella e Beatrice sono una sorella e una madre, che cercano di recuperare il rapporto con Aldo, rispettivamente fratello e figlio delle due. La storia inizia nel 2010 in Puglia, regione di cui è originaria la famiglia, quando Aldo incontra Stefania che subito viene a vivere con loro a Torino. Ma l’anno dopo Aldo e Stefania, che rimane incinta, decidono di trasferirsi in Puglia. Poi per un banale motivo di soldi (400 euro), due anni fa, i rapporti tra la coppia e la famiglia si incrinano e quindi si interrompono del tutto. In studio lui scuote subito la testa, che spesso è di cattivo auspicio. “Vorrei avere la bacchetta magica per cancellare tutto questo rancore”, è l’esordio di Isabella che richiama il fratello agli affetti dei genitori e dei nipoti: “Credo ancora in un “noi”” è il suo appello, mentre la madre fatica a parlare. Lui però non sembra disposto a perdonare e parla di non accettazione della lontananza e della sua relazione. E con Stefania ricorda le offese subite e pretende delle scuse. Dicono di aver perdonato per otto anni e sono decisi a tagliare i ponti. La busta si richiude, ma Maria De Filippi insiste e, fatta uscire Stefania, ottiene almeno che l’uomo abbracci la sorella e la madre.

