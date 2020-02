“C’è Posta per Te”: Emma, la giuria di “Tu Si Que Vales” e le storie della quinta puntata

16 Febbraio 2020 | 01:31 di Lorenzo Di Palma

Più che la storia di un regalo, con un giorno di ritardo per San Valentino, è una dichiarazione d'amore, che apre la quinta puntata del people show C’è Posta per Te di sabato 15 febbraio. Il regalo comunque c’è, lo portano i giudici di Tu Si Que Vales al completo - Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli - in un crossover di trasmissioni di Maria De Filippi.

La dichiarazione d’amore è di Francesco, 19 anni di Castellamare di Stabia (Napoli) ad Angela, la sua ragazza: “Stare con te mi ha reso migliore. Mi fa credere ogni giorno ai miei desideri, alla mia felicità e mi fa credere in noi” dice e scrive il ragazzo, mentre Gerry Scotti fa volare un delfino per lo studio.

L’acqua è infatti l’elemento delle felicità per la ragazza, rimasta sulla sedia a rotelle dopo un incidente d’auto in cui ha perso anche il padre e una sorella. Ma ha reagito e ora fa parte della nazionale par olimpica di nuoto e gareggerà agli europei e alle Paraolimpiadi di Tokio. “Tu sei speciale, sei una specie di miracolo” le dice Francesco.

“Tutti noi ci meritiamo un amore come questo!” esclama Sabrina Ferilli, che con Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti regala ai due un viaggio a New York. Busta aperta, naturalmente e uscita di scena scoppiettante come l’entrata per la giuria di Tu Si Que Vales.

Gli altri ospiti della serata, Maria De Filippi li ha serbati per la quinta e ultima storia. Emma Marrone e il papà Rosario (“la vera rockstar di casa” dice di lui la figlia) si sono prestati per fare una sorpresa per una padre, Pino - sempre della provincia di Napoli, Acerra per la precisione - che voleva farsi perdonare dalla figlia, Lidia, perché “mi sono reso conto che sono stato un po’ un papà orso”, poco affettuoso e con pochi slanci.

Ma poi, una malattia che ha colpito la figlia e l’ha tenuta in ospedale per 15 mesi, contro cui però ha lottato e vinto, gli ha fatto capire che il tempo è prezioso e perciò ha deciso di lavorare di meno e di dimostrarle tutto il suo amore.

Emma, da parte sua, sa di cosa si parla e trova belle e giuste parole per la ragazza, che è una sua grande fan: “Se hai vinto una volta continuerai sempre a vincere tu”. Poi scherza con il padre, e riempie di regali la ragazza che naturalmente corre ad abbracciare il padre, mentre la cantante salentina intona l’ultimo singolo: Stupida Allegria.

I toni si intristiscono parecchio, invece, nella secondo storia della puntata, quella di Flora che arriva ancora una volta da Napoli, Pianura. Ed è una storia di scelte sbagliate, decisioni difficili e tanta miseria. Flora è infatti scappata da casa a 15 anni, avuto il primo figlio a 17 e a 29 si è trovata sola a crescerne sei. È in trasmissione per riallacciare i rapporti con suo figlio Giovanni, con il quale non parla da 4 anni, da quando cioè lo cacciò dal container dove abitavano tutti perché temeva che si fosse messo su una cattiva strada. “Sono qui per chiedere scusa e perdono per tutto quello che ho fatto” dice lei.

Il figlio però non è disposto e Maria De Filippi cerca di ricucire sottolineando più volte le difficoltà in cui Flora si è sempre dibattuta, ma l'intervento della nuora Luisana, sembra definitivo: “Se avesse voluto fare qualcosa per il figlio sarebbe venuta prima…” “Per me è morta.. è un mostro!” dice senza mezzi termini la ragazza.

Maria De Filippi non ci sta e pur scusandosi perde il suo proverbiale aplomb: “Di solito non mi lascio andare ma questa cosa mi fa impressione", reagisce “non puoi permettere che si parli di tua madre così”. E sottolinea gli sforzi fatti da Flora, che è riuscita e riprendersi i figli che i servizi sociali le avevano portato via e la vita e le esperienze che ha dovuto sopportare. Tutto inutile però: la busta rimane chiusa.

Si torna sorridere poi, con la terza storia della serata, che vede protagonista la simpatica Giusi che alla ricerca di amori snobbati più di mezzo secolo fa il suo ingresso come una vera rockstar. La signora nella vita è stata un’imprenditrice di successo, ci tiene a raccontare ogni volta, e una “vera rubacuori di uomini” che però ha poi sempre respinto. Ora però li cerca, ma due scoprono i postini, sono passati a miglior vita.

Di un terzo amore di gioventù, Antonio Loi di Villagrande (Cagliari), invece ne trovano ben sei. Che si presentano tutti in studio, con il primo che fa gli onori di casa agli altri e quello più spiritoso che fa battute e indica nell’ultimo omonimo arrivato in studio, il vecchio amore della signora. In effetti le coincidenze sono molte, ma l’uomo continua a negare di ricordare qualcosa. Ma per un Antonio Loi chiude la busta, un paio di altri Antonio Loi decidono di aprirla e abbracciare Giusi che rivela di aver riconosciuto il suo antico spasimante “ma lui è troppo orgoglioso per ammetterlo!”.

Busta chiusa anche per la terza storia che vedeva un padre, Francesco e una nonna, da Corigliano (Cosenza), che volevano riabbracciare il figlio Domenico dopo sei anni di silenzio. Alla base c’è tanto orgoglio ferito. Francesco, infatti, ha lasciato la madre di Domenico per andarsene a Reggio Emilia con un’altra donna, abbandonando di fatto il ragazzo che aveva solo 12 anni.

Nonostante le scuse del padre, il ragazzo rimane insensibile, d'altronde lo sguardo “di ghiaccio” come dice Maria De Filippi, con cui lo accoglie al di là della busta non predice niente di buono. E infatti nonostante tutti gli sforzi della conduttrice, il ragazzo accetta di incontrare solo la nonna, "Mi ha fatto troppo male" spiega. E Francesco reagisce male: “Ti offendi e sei permaloso proprio come tuo padre”, dice Maria De Filippi a Domenico.

Previous

Next