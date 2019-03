«C’è Posta per Te»: Luciana Littizzetto e le storie dell’ottava puntata

10 Marzo 2019 | 01:59 di Lorenzo Di Palma

4 uomini per la Littizzetto Gabriel Garko, Francesco Monte, Gianluca Vacchi e Brando Bertrand: qual sarà l’uomo ideale di Luciana Littizzetto? Tutti e quattro, risponde lei alla fine della sua ospitata a C’è Posta per Te, nell’ottava puntata, sabato 9 marzo, in prima serata su Canale 5. Quest’anno la redazione del people show di Maria De Filippi è partita da una recente intervista in cui l’attrice e conduttrice torinese dichiarava di voler trovare l’uomo della sua vita e sposarsi.

Presto fatto: a Luciana Littizzetto viene fatto indossare un velo e fatta accomodare dietro la busta, ma prima lei come sempre scarica un po’ di battute su Maria De Filippi e per dimostrare come sia migliorata nel tempo ripropone una copertina di Sorrisi di venti anni fa in cui “è pettinata con il lievito madre”.

Quindi alla Littizzetto vengono proposti nell’ordine Gabriel Garko (accolto dal solito coro), torinese come lei anche se “troppo figo”; Francesco Monte con cui si chiude in un armadio in una citazione del Grande Fratello (“Non sono abituata, ho gli ormoni che fanno la ola!”); quindi il “milionario ballerino” Gianluca Vacchi, imprenditore (“ma cosa imprendi?”) e influencer da quasi 12 milioni di follower su Instagram (“solo per fare il cretino”), tra balletti e doppi sensi.

Quindi è la volta di Brando Bertrand, modello ma anche pianista, famoso per uno spot in cui recita tutto nudo offrendo all’agente immobiliare “Un caffè? Una centrifuga…? un succhino?”, riconosciuto dalla Littizzetto solo quando mostra il suo famoso lato b. E anche qui le battute a doppio senso si sprecano per finire con un brindisi e i postini che distribuiscono “un succhino” per tutti…

“Ti ricordi quando sono nato?” La puntata ha completamente cambiato registro con la seconda storia, la più “tesa” della serata. Quella di Daniele, 28enne di Fiumicino (Roma) alla ricerca del padre che lo ha lasciato quando aveva solo 16 mesi, separandosi dalla madre. Il ragazzo controlla a stento la rabbia dovuta all’abbandono e alle difficoltà incontrate nella vita e aggredisce il padre, Pietro, arrivato in studio, con le sue domande e la sua voglia di rivalsa, anche se poi si è tatuato la Sardegna, la terra di nascita del padre, sulla schiena. Il padre colpito dall’aggressività, si lamenta di non poter spiegare in pubblico le sue ragioni e chiede di richiudere subito la busta, anche se era arrivato con l’intenzione di conoscere il figlio. Maria De Filippi incredula tenta di mediare giustificando la rabbia del ragazzo, ma poi quando Daniele scopre che il padre non si ricorda neanche la sua data di nascita è lui a chiedere di richiudere subito la busta, per poi scoppiare a piangere, però…

Social e tradimenti “Tu non sai cos’è l’amore. Cresci, devi maturare!” con questa frase Veronica, da Brusciano (Napoli) ha chiuso la terza storia della serata, la “storia di un matrimonio che sta per interrompersi”. Per colpa di Andrea che, sposato con Veronica e padre di due figli, quando ne ha avuto la possibilità l’ha tradita allacciando storie parallele con ragazze alle quali raccontava di essere single. Storie che poi Veronica, attraverso i social ha sempre scoperto, spesso anche con l’appoggio delle ragazze in questione, che contattava appena scopriva la tresca. Andrea era già stato “perdonato” due volte, ma questa volta Veronica vuole la separazione e lui tenta l’ultima carta in tv. Lei è però pacata, ma decisa e senza sceneggiate spiega che l’affetto c’è ancora, ma che lei è decisa a voltare pagina e tra gli applausi del pubblico richiude la busta…

Il perdono dei suoceri È invece “un amore contrastato” che si dipana tra Mantova e Saronno (Varese) il tema della quarta storia della puntata. Quello tra Jennifer e Daniele. Contrastato dai genitori di lui, soprattutto la madre, da quando una ragazza ha detto a Daniele che Jennifer aveva una relazione con il suo ragazzo. In realtà spiega Jennifer si è trattato solo di un “bacio rubato” e Daniele alla fine ha capito ed è tornato insieme a lei. I suoi genitori, Gennaro ed Elena, invece continuano a non volerla vedere e per questo vengono raggiunti dai postini della trasmissione. I due in studio ascoltano prima le parole di Jennifer, poi a sorpresa Maria De Filippi tira fuori dal cilindro anche il figlio e le certezze della madre si incrinano. Il colpo definitivo però lo dà Gennaro, il padre, che al momento giusto apprezza il gesto di Jennifer e il suo coraggio: “Chapeau!” dice. È fatta l’atmosfera si rilassa e si può aprire la busta…

Valentina e il padre Rimane invece chiusa la busta alla fine della quinta storia, ma non è una sconfitta definitiva, anzi forse è un primo passo. In studio c’è infatti Massimiliano, un padre che non vede la figlia Valentina da 4 anni. I due si sono allontanati, anche perché abitano in città diverse, dopo un divorzio dove lui non è stato capace di evitare di riversare sulla figlia le recriminazioni nei confronti della sua ex. Valentina arrivata in studio racconta di aver sofferto molto, di aver avuto anche bisogno di un aiuto e di non sentirsi pronta, almeno al momento, di cambiare le cose visto che ha raggiunto a fatica un suo equilibrio. Maria De Filippi però salva il salvabile e ottiene comunque il numero di telefono della ragazza per il padre: i due si sentiranno e, per ora, “va bene così…”

