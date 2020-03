“C’è Posta per Te”: Panariello, Pieraccioni, Carlo Conti, Ibrahimovic e le storie dell’ottava puntata

08 Marzo 2020 | 03:03 di Lorenzo Di Palma

Sono stati Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni i veri protagonisti della penultima puntata dell’anno di C'è Posta per te, sabato 7 marzo in prima serata su Canale 5. I due infatti hanno mandato il postino dello show da Carlo Conti per fargli incontrare Gianna, una sua fidanzatina di ben 39 anni fa. “Questa è la storia di Carlo e Gianna” esordisce infatti Maria de Filippi.

I due però prima tentano di fargli credere che in realtà è il marito della signora, quindi un suo ragazzo dell’epoca, a chiamarlo. Nel frattempo nello studio dello show fanno un po’ di tutto, dal levarsi le scarpe, a ballare sui divani e, nel caso di Pieraccioni, anche tacchinare una bella ragazza nel pubblico.

Carlo Conti si è prestato naturalmente al gioco e alle battute dei suoi vecchi amici, d’altronde li conosce da anni, ben felice di presenziare nello show, in teoria concorrente, ma gestito da un’amica, anzi “una sorellina” come lui definisce Maria De Filippi. E alla fine, neanche a dirlo la busta si apre.

Zlatan Ibrahimovic, il fuoriclasse svedese del Milan, è stato l’altra star della puntata, partecipando all’ultima storia della serata. Quella di due fratelli napoletani, Gianmarco e Francesco. A scrivere alla redazione è il primo, chef in Svizzera, che insieme ad Ibra vuole ringraziare il fratello, milanista sfegatato (“l’unico suo difetto” dice il ragazzo) che gli ha fatto da padre e madre, oltre che fratello.

I due hanno infatti una triste storia alle spalle. Hanno perso la madre quando avevano solo 3 e 5 anni, il padre pochi anni dopo, e poi a 15 e 17 anni anche i nonni che li avevano accolti e cresciuti a casa loro. Gianmarco ha anche rischiato di perdersi in cattive compagnie, ma il fratello, sempre pronto a sostenerlo e aiutarlo, è intervenuto senza incertezze.

I due hanno subito le lacrime agli occhi ed è lo stesso anche per l’attaccante del Milan e vederlo commosso non è cosa di tutti i giorni. Poi Ibrahimovic loda il “grande cuore” del ragazzo, lo definisce “un campione” e “un esempio per tutti”, perché “una persona come te serve a tutti”.

Quindi è tempo di regali e Ibrahimovic oltre alle solite maglie e palloni sfila dalla tasca interna della giacca anche un regalo personale, il suo orologio preferito, e lo da a Francesco: “Sarò sempre un tuo fan”, gli dice.

Meno fortuna per la protagonista della seconda storia della serata, quella “di una convivenza interrotta”, la presenta Maria De Filippi con una formula che lascia presagire un tradimento. Lucia si è innamorata giovanissima di Orlando che ha 16 anni più di lei, a soli 15 anni lo ha reso padre, ma a 18 ha iniziato a flirtare con un tale Ciro, dice lei: “Mi dispiace, ho sbagliato e non lo meritavi, con l’altra persona c’è stato solo un bacio te lo giuro”.

Orlando chiamato dai postini in studio, non crede però alla ragazza, ribattendo che ha prove certe e testimonianze dello stesso Ciro e di un’amica (ex?) di lei, tale Rosalba, che il tradimento sarebbe stato consumato. Ma proprio le testimonianze sarebbero false secondo Lucia, perché Ciro vuole vendicarsi di lei, mentre Rosalba punta ad Orlando. Per l’uomo però “è una storia chiusa” e nonostante i tentativi di Maria De Filippi, così rimane anche la grande busta.

È la “storia di una figlia”, invece ad occupare il terzo segmento di trasmissione. Greta, 22 anni, è in studio con il suo ragazzo Luca, per ritrovare la madre, Liliana, che non ha mai conosciuto. Ha una dura storia di abbandoni, affidi, periodi in casa-famiglie e ora, ritrovata un po’ di serenità con Luca, vuole chiudere il cerchio. “La prima domanda fondamentale che ti voglio fare è: perché mi hai abbandonata?” dice la ragazza alla madre rintracciata a Londra e invitata in studio.

La donna è in evidente difficoltà, ma ha capito fin dal primo momento chi era quella ragazza dall’altra parte della busta che la cercava e tenta di spiegare. Ma Maria De Filippi capisce che non è il caso di farlo davanti alle telecamere e senza indugio, chiede alle due se voglio aprire la busta e Greta può finalmente abbracciare sua mamma. Per le domande e le risposte ci sarà tempo…

Busta chiusa invece per le due protagoniste della quarta storia, Francesca e Gianna, madre e nonna di Davide, che non parla con loro da anni. Sono gli strascichi della separazione tra la donna e il marito. E quando Davide ha scoperto che la madre aveva un’altra storia ha deciso di vivere con il padre e interrompere i rapporti con madre e nonna.

“Sono venuta fino a qua perché ti voglio chiedere scusa”, dice la donna che vuole riconquistare la fiducia di suo figlio. “Noi che c’entriamo” aggiunge invece la nonna. Ma il ragazzo è irremovibile e non ha nessuna intenzione di voltare pagina: “Io ho preso la mia decisione e sono coerente come persona”, dice, qualunque cosa significhi. E la busta si richiude…

Previous

Next