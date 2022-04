“Celebrity Hunted 3”: ecco chi saranno i nove vip in fuga

La serie targata Amazon, definita un “reality thriller”, arriva alla terza edizione Redazione Sorrisi







È partita da firenze la nuova fuga vip di “Celebrity Hunted”: la serie targata Amazon, definita un “reality thriller”, arriva così alla terza edizione, che vedremo nei prossimi mesi in streaming sulla piattaforma Prime Video. Con un cast, ovviamente, tutto rinnovato.

A scappare da un gruppo di esperti questa volta saranno la comica Katia Follesa “in solitaria” e quattro coppie: Fabio Balsamo e Ciro Priello dei The Jackal; Marco D’Amore e Salvatore Esposito dell’acclamata serie “Gomorra”; Luca Argentero con la moglie Cristina Marino; e infine, due artisti molto in voga entrambi reduci dal Festival di Sanremo, Irama e Rkomi. Queste nove superstar dovranno inventarsi di tutto pur di darsi alla macchia per due settimane, con limitate risorse economiche a disposizione, costantemente “braccati” da esperti di sicurezza provenienti anche dai servizi segreti che potranno usare ogni mezzo (legale) per tracciare i loro movimenti e fermare la loro corsa.

La seconda edizione di “Celebrity Hunted”, trasmessa nel 2021 e ancora disponibile su Prime Video, era stata vinta dalla coppia formata da Elodie e Myss Keta.