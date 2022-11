“Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”: il trailer della terza stagione

In attesa degli episodi della nuova fuga vip, su Prime Video è scattata la cacca al trailer Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Comincia con una caccia, la terza stagione di "Celebrity Hunted – Caccia all’uomo", nel senso che perfino il trailer è oggetto di una campagna promozionale tutta da gustare. È infatti scattato il conto alla rovescia per la nuova stagione dell’edizione italiana del reality thriller Original: sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo a partire dal 17 novembre con i primi tre episodi, mentre gli ultimi tre saranno disponibili dal 24 novembre.

Il trailer da scoprire

Per entrare nel clima di “caccia grossa”, Prime Video ha pensato di non limitarsi a pubblicare il trailer della terza stagione, ma di coinvolgere attraverso i social (Instagram, per la precisione) gli spettatori, chiamati a vestire i panni dei celebrity hunter e dare la caccia al trailer ufficiale.

Seguendo gli indizi sui canali social di Prime Video e dei fuggitivi della nuova edizione si potrà ottenere il codice URL del trailer ufficiale. I 9 protagonisti di quest'anno forniranno ognuno un pezzettino di codice che andrà a formare l’URL completo del trailer.

Il cast di "Celebrity Hunted – Caccia all’uomo 3"

I fuggitivi della terza stagione sono nove personaggi di spicco del panorama italiano: l’attore Luca Argentero in coppia con la moglie, l’attrice Cristina Marino, gli attori Salvatore Esposito e Marco D’Amore, la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa, Ciro Priello e Fabio Balsamo del gruppo comico The Jackal, il rapper Rkomi (attualmente in giuria di X Factor 2022) e il cantante Irama.