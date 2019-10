“Celebrity Hunted”, chi sono i protagonisti del reality italiano di Amazon

08 Ottobre 2019 | 12:50 di Redazione Sorrisi

Amazon Prime Video annuncia la sua prima serie non-fiction italiana. Si tratta di “Celebrity Hunted - Caccia all'uomo” e nel cast vede grandi nomi tra cui: Francesco Totti, Fedez e Luis Sal, Claudio Santamaria e Francesca Barra, Costantino della Gherardesca, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo.

Sei episodi per un real-life thriller che vedrà i vip fuggire da un team di esperti “cacciatori”. Prodotta da Endemol Shine Italy, sarà disponibile in più di 200 paesi nel 2020.

Come funziona

Per 14 giorni, con limitate risorse economiche, le celeb dovranno riuscire a mantenere l’anonimato e preservare la libertà. A dar loro la caccia saranno professionisti proveniente dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti: analisti, investigatori, esperti di cyber security. Potranno utilizzare solo mezzi legali, come telecamere di sorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e richiesta di informazioni.

“Uno show innovativo” ha dichiarato Georgia Brown, Director European Amazon Original Series, Amazon Studios “L’impegno produttivo e un cast di talenti di eccellenza, rendono questo show unico e siamo entusiasti di portare sullo schermo una caccia all’uomo mai vista prima in Italia, in esclusiva su Prime Video”.

Si tratta del primo programma unscripted italiano di Amazon Prime Video e il CEO di Endemol Shine Italy si è detto orgoglioso di questo “format rivoluzionario, dal linguaggio innovativo, qualitativamente paragonabile a quello delle serie scripted, anche grazie agli elementi della suspense e del thriller. Una sfida unica nel panorama televisivo, un cast ‘;eccellenza, mai visto prima in un programma tv”.

I protagonisti

Francesco Totti Il Capitano, Francesco Totti è un’icona del calcio italiano. Fedelissimo alla maglia della Roma, a cui ha dedicato tutta la sua carriera (dal 1989 al 2017), ha vinto per due volte il campionato di Serie A, due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e nel 2006 il Campionato del Mondo con la nazionale italiana. Undici gli Oscar del Calcio assegnatgli dall’Associazione Italiana Calciatori, la Golden Shoe europea nel 2007 e nel 2010 il Golden Foot. Nel 2017, dopo il suo ritiro, è stato insignito del Player’s Career Award e del UEFA President’s Award.

Fedez e Luis Sal Fedez e Luis Sal sono amici nella vita e ora alleati in questa avventura. Fedez non ha bisogno di presentazioni: rapper e autore, ex giudice di "X Factor Italia", nel 2011 registra il suo primo album con un budget di soli 500 Euro. Luis Sal, con oltre 1 milione di follower, è uno degli youtuber più popolari in Italia. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro "Ciao, mi chiamo Luis" che è diventato un bestseller su Amazon Italia.

Claudio Santamaria e Francesca Barra Claudio Santamaria e Francesca Barra sono marito e moglie. Lui è un attore italiano conosciuto a livello internazionale per il suo ruolo in "Casino Royale". Ha iniziato nel 1997 con "Fuochi d’artificio", diretto da Leonardo Pieraccioni. Poi ha lavorato con Gabriele Muccino, Marco Risi e Bernardo Bertolucci e vinto il David di Donatello nel 2016 per "Lo chiamavano Jeeg Robot". Francesca Barra è una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva e radiofonica. Ha lavorato nelle più importanti reti nazionali tra cui Rai, Mediaset, Sky e La7.

Costantino della Gherardesca Costantino della Gherardesca è giornalista e speaker radiofonico, laureato in filosofia al King’s College di Londra prima di iniziare la sua carriera televisiva in qualità di conduttore di "Pechino Express", "Boss in incognito" e "The Voice of Italy".

Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo Diana Del Bufalo è un’attrice italiana, la sua carriera è iniziata nel 2010 come cantante al talent show Amici di Maria De Filippi. Da allora ha recitato in numerose serie tv, da "Che Dio ci aiuti" a "C’era una volta Studio Uno". Ha presentato programmi come "Pianeta Mare", "Music Summer Festival" e "Colorado". Cristiano Caccamo è una star italiana del palcoscenico e dello schermo che ha visto il suo debutto nel 2015 con la serie italiana "Questo è il mio paese".



