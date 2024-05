“Celebrity Hunted”, torna la sfida tra i vip fuggitivi

Al via su Prime Video la quarta stagione. A sfidarsi sono quattro coppie: i comici Lodigiani e Ballerina, i rapper Guè ed Ernia, Bova con Rocío, e le sorelle Rodriguez Giulia Ciavarelli







Zaino in spalla e pronti a fuggire: sta per partire la quarta stagione di “Celebrity Hunted Caccia all’uomo”, il reality thriller prodotto da Endemol Shine Italy. Sono sei gli episodi in esclusiva su Prime Video: i primi tre saranno disponibili dal 6 maggio, gli ultimi tre dal 13 maggio.

Le dinamiche del gioco rimangono invariate rispetto alle precedenti edizioni: le quattro coppie di celebrità, partite quest’anno da Milano, devono seminare i “cacciatori” in giro per l’Italia cercando di mantenere l’anonimato e facendo di tutto per non farsi prendere durante le due settimane di fuga.

La prima coppia è quella formata dai comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani: «Ci siamo convinti a partecipare al reality perché non passavamo del tempo insieme da un bel po’» esordisce Brenda. «Vero... da circa una trentina di anni!» ribatte Herbert. «In realtà ci piaceva l’idea di fare un programma dinamico dove poter mostrare la nostra atleticità. Io ci sono riuscito benissimo!».

Parlando di fuga atletica, sembra che i rapper Guè ed Ernia se la siano presa comoda tra un pranzo stellato e una gita in barca: «La nostra strategia è basata sul relax! In realtà è stata una tecnica per depistare i cacciatori» scherzano.

Tra i protagonisti ci sono anche Raoul Bova e la compagna Rocío Muñoz Morales: «Durante la fuga vedrete le nostre passioni, siamo due sportivi e amanti della natura, ma volevamo anche lanciare messaggi importanti».

Infine, a gareggiare per la vittoria finale troviamo Belen e Cecilia Rodriguez: «Siamo state tanto insieme, non succedeva da tempo» dicono. «Siamo partite lentamente, poi la fuga è entrata nel vivo e abbiamo fatto di tutto, persino travestirci da artiste di strada! È stato davvero divertente».