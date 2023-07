Cesara Buonamici sarà l’opinionista del prossimo “Grande Fratello”

L’idea di portare a bordo del reality il volto storico del TG5 è dello stesso Alfonso SIgnorini Redazione Sorrisi







Sarà Cesara Buonamici, l’opinionista in studio della prossima edizione di “Grande Fratello”, in programma in autunno nel palinsesto di Canale 5. Dopo le opportune verifiche Sorrisi è in grado confermare, infatti, l’indiscrezione lanciata da Dagospia, che circola da qualche ora, sul ruolo della giornalista del Tg5, che di fatto sostituirà Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel commento “a caldo” in studio delle “dinamiche” del reality.

D’altronde già durante i collegamenti dallo studio del TG5 nelle scorse edizioni, Cesara Buonamici aveva dimostrato di seguire con interesse e un certo acume le vicissitudini dei “vipponi”. L’idea di fare della giornalista l’opinionista del reality è stata dello stesso Alfonso Signorini.

Cesara Buonamici, nata a Fiesole 66 anni fa, è un volto storico del TG5, testata per cui lavora dalla sua fondazione, il 13 gennaio 1992.