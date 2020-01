Che fine hanno fatto i concorrenti del primo “Grande fratello”?

23 Gennaio 2020 | 9:15 di Antonella Silvestri

Ci sono già state le prime “scaramucce”, come quella tra Antonella Elia ed Elisa De Panicis. Il primo bacio, quello di Clizia Incorvaia ad Antonio Zequila. E la squalifica per comportamento scorretto di Salvo Veneziano (ex “gieffino” in gara con Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini). E mentre su Canale 5 il "Grande Fratello Vip" condotto da Alfonso Signorini ci regala sempre nuove sorprese, noi abbiamo voluto tornare indietro nel tempo, al primo GF andato in onda 20 anni fa, per scoprire che fine hanno fatto i “vecchi inquilini”.

Pietro Taricone Vincitore morale e inquilino più popolare per la sua love story con Cristina Plevani, per Pietro si aprirono le porte dello spettacolo. Compagno di Kasia Smutniak, da cui ebbe la piccola Sophie, è morto a 35 anni a Terni il 29 giugno 2010 dopo un incidente con il paracadute.

Sergio Volpini Soprannominato “Ottusangolo” dalla Gialappa’s Band, dopo dieci anni all’estero è rientrato in Italia. Attualmente lavora come istruttore di surf e gestisce un centro velico nelle Marche. Ha studiato per diventare manager.

Salvo Veneziano Oggi gestisce diverse pizzerie in Brianza, dove vive con la moglie Giusy. Ha tre figli, è diventato nonno di due nipoti e un terzo è in arrivo. Spesso è ospite di Barbara d’Urso come opinionista a "Pomeriggio Cinque".

Cristina Plevani Soprannominata “Cenerentola triste”, è stata la vincitrice della prima edizione del GF e del montepremi di 250 milioni di lire. Dopo diverse esperienze in tv, è tornata a fare l’istruttrice di nuoto, ha gestito un campeggio, ha fatto la cassiera in un supermercato. In questi giorni fa la commentatrice in radio e tv del "GF Vip".

Lorenzo Battistello Era entrato nella “Casa” da giovane chef, oggi vive a Barcellona, si è sposato e ha lanciato “La Spritzeria”, un furgoncino per “aperitivi da strada”. Lo scorso anno era apparso sui social con un post molto coraggioso, confessando di avere dovuto combattere contro un tumore.

Francesca Piri Rimasta solo una settimana nella “Casa”, ha poi deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo. Si è laureata in Medicina, ha svolto attività di volontariato a favore dei bambini e oggi lavora in Puglia, la sua Regione.

Roberta Beta Il Gf è stato l’inizio di una carriera in tv e in radio. Inviata per "La vita in diretta" e opinionista nei pomeriggi Rai e Mediaset, oggi collabora con "Pomeriggio Cinque" e scrive di arte, teatro e cinema su alcuni quotidiani. Prima mamma del GF1, il suo Filippo Sebastiano ha oggi 17 anni.

Maria Antonietta Tilloca Una volta fuori dal reality, ha preferito viaggiare. Dopo avere vissuto diversi anni in Marocco, oggi l’ex “brava ragazza” del primo GF lavora come illustratrice e vive ad Alghero, sua città d’origine, con il compagno che di professione fa il pilota d’aerei.

Rocco Casalino Dopo essere diventato giornalista professionista, con in tasca una laurea in Ingegneria elettronica, ha condotto alcuni programmi su emittenti locali. Nel 2011 entra in politica con il Movimento 5 Stelle. Oggi è a capo dell’ufficio stampa del premier Giuseppe Conte.

Marina La Rosa Per tutti era “la gatta morta”. Dopo un chiacchierato calendario, "Beautiful", "Carabinieri 2" e "Un posto al sole", nel 2017 la laurea in Psicologia. Opinionista a "Il giallo della settimana", spin-off di "Quarto Grado", concorrente de "L’isola dei famosi", è sposata con l’avvocato Guido Bellitti e ha due figli: Gabriele, 11 anni, e Andrea di 8.

