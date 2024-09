Chi è Amanda Lecciso, concorrente del “Grande Fratello” 2024

Conosciamo meglio la sorella minore di Loredana e Raffaella, meno famosa ma con una storia tutta da scoprire Alessandro Alicandri







L'ha annunciato Alfonso Signorini in coda alla prima puntata della nuova edizione del "Grande Fratello": «La sesta concorrente che entrerà, vi sorprenderà. Si chiama Amanda e Lecciso di cognome. È la sorella di Loredana Lecciso. Abbiamo una Lecciso tra noi». Nella memoria del pubblico quando si parla delle "Sorelle Lecciso" si apre un capitolo tra i più esilaranti della storia della tv, ma Amanda ha una storia a parte ancora tutta da scoprire con il suo ingresso il prossimo 19 settembre.

Amanda è la minore delle sorelle Lecciso. Loredana e Raffaella sono gemelle e spesso sono apparse in televisione come coppia artistica con grande ironia, Amanda si aggiunse sporadicamente al duo. È nata nel 1988 e nella vita ha fatto un po' di tutto, dai mestieri più comuni a quello di attrice. Il centro della sua vita però è il suo bambino, chiamato Ninni sui social, che oggi ha 10 anni ed è nato dalla relazione con Ivo Micioni, produttore cinematografico.

Nel reality potremo conoscerla, Amanda non ha mai vissuto l'esposizione mediatica delle sue sorelle, anche se vive in un contesto dove diventare iper-popolari è quasi inevitabile, vista la vicinanza con la famiglia di Al Bano. Come zia sembra molto presente nella vita dei nipoti e con Jasmine Carrisi (figlia di Loredana e Al Bano) sembra esserci un bel rapporto.

Ama tantissimo viaggiare ma il cuore è nella sua Puglia. Ama la moda, il fitness: è il classico esempio di mamma contemporanea che dedica tantissima anima e cuore alla sua famiglia ma che vive anche le sue passioni in una quotidianità dinamica e avventurosa. Siamo certi che avrà molto da dire e da farci scoprire nell'avventura al "Grande Fratello". La sua storia, poco raccontata ai giornali o altrove, avrà modo di essere apprezzata.