Chi è Amelia Villano, concorrente a “Tale e Quale Show”

La sua carriera parte dalla gavetta sui piccoli palchi, passando per "The voice of Italy" e la radio Alessandro Alicandri







Chi l'ha detto che i giovani non fanno più gavetta? Amelia Villano, concorrente della prossima edizione di "Tale e quale show" nel 2024, ha fatto un percorso di avvicinamento alla televisione straordinario. Oggi ha 28 anni (è nata il 6 maggio del 1996) ma ha avuto un grande sogni fin dai dieci anni: quello di cantare. Già a 16 anni è entrata a far parte di una band e ancora oggi occasionalmente si esibisce in piccoli concerti. Dopo gli studi di moda, il suo esordio televisivo risale al 2015: è tra i concorrenti di "The voice of Italy" nella terza edizione che ha come giudice, tra gli altri, Noemi che diventa sua "coach". Amelia riesce a arrivare fino alla fase dei cosiddetti "knockout".

Nonostante l'innegabile qualità vocale i suoi studi virano a sorpresa verso la recitazione. La sua popolarità cresce poi durante la pandemia grazie a TikTok, nel 2022 due suoi post diventano virali con milioni di visualizzazioni. In uno imita Belen Rodriguez: se l'avete visto sapete che è quasi indistinguibile dall'originale non solo nella voce (che si ispira molto al "personaggio" di Virginia Raffaele), ma anche nel volto. Il secondo è un video in cui passa dall'imitazione di Belen a quella di Chiara Ferragni, con un'eccezionale capacità di trasformazione.

Nel frattempo pubblica musica inedita, suona la chitarra, canta in napoletano brani in italiano (è un suo format nel profilo): oggi, con più consapevolezze, Amelia dice di voler diventare una cantante-attrice. La sua carriera è piena di sorprese e oggi è una delle voci di Radio Zeta, ma l'abbiamo vista spesso occuparsi di backstage e eventi, con incursioni nei media del gruppo RTL 102.5. In questo periodo sta conducendo su Radio Zeta nei weekend il programma "Zetagram", dalle 13.00 alle 15.00. La sua partecipazione a "Tale e quale show" in realtà è un ritorno in una nuova veste: Amelia ha partecipato il 6 ottobre del 2023 come giudice ospite al fianco di Giorgio Panariello, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio.