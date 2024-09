Chi è Anna Lou Castoldi, concorrente di “Ballando con le stelle” del 2024

Una figlia d'arte come Anna Lou Castoldi viene spesso presentata solo con i suoi primi gradi di parentela. È certamente la figlia di Morgan Castoldi e Asia Argento, ma la sua storia e la sua personalità vanno ben oltre il legame genitoriale, anche se la sua anima e il suo stile (in continua evoluzione) la rendono una ragazza meravigliosamente inafferrabile.

Nata il 20 giugno del 2001, ama la musica visceralmente, così come l'arte in genere e sa suonare diversi strumenti. Fa la deejay, ha lavorato come attrice al fianco della mamma Asia ma non solo, l'abbiamo vista in "Baby" di Netflix, ricordate? La sua natura è davvero troppo poliedrica per fare una cosa sola: siamo certi che, in un'esperienza per lei atipica come "Ballando", riuscirà a essere una vera e propria trasformista in grado di sorprendere puntata dopo puntata.

Anna Lou, come lei stessa ha dichiarato, è un membro della comunità LGBTQ+, ha una mentalità e un'apertura alla contemporaneità dalla quale tutti possiamo imparare molto. Usa i social, ma racconta poco la sua vita privata e mostra i propri riferimenti artistici e culturali (che arrivano da un'infanzia stimolante grazie ai suoi genitori) con grande naturalezza, appassionando chi la ascolta senza presunzione. Preparatevi a immergervi nel suo mondo, è una continua fonte di sorprese.