Chi è Carlo Marini, il single di “Temptation island”

Dopo la sua partecipazione a "Uomini e donne" come corteggiatore, eccolo sull'isola delle tentazioni Redazione Sorrisi







Tra i tentatori che non dimenticheremo facilmente di questa edizione 2024 di "Temptation Island" ce n'è uno che in tv già aveva lasciato il segno in passato: parliamo di Carlo Marini, il single che in queste settimane ci sta conquistando grazie alla sua storia di corteggiamento (e scontro, anche) con Martina, la fidanzata del gelosissimo Raul. Ecco chi è e perché sta piacendo così tanto.

Carlo ha 28 anni ed è di Porto San Giorgio (Fermo). Nella vita fa l'imprenditore e gestisce diverse case vacanza. Proprio in questi giorni ha lanciato la pagina "Suite.re", che è il marchio da lui fondato per la gestione la compravendita di appartamenti per il turismo e non solo. Gioca a calcio, va in palestra e gioca a tennis, ha un'enorme passione per il mare e per la navigazione. Viene da una famiglia di sportivi e il suo carattere è quello di un atleta: il nonno Leone era un corridore. È deciso, competitivo e con una personalità fortissima.

L'abbiamo visto in queste settimane in cui l'attrazione con Martina si è trasformata da una tenera amicizia a un corteggiamento serrato, anche denso di scontri. Ma non è la prima volta che lo vediamo in tv: è stato uno dei corteggiatori di Manuela Carriero a "Uomini e Donne" (la cui esperienza si è conclusa con un abbandono del trono). Si era già fatto notare per un carattere poco accondiscendente e spigoloso.

Nonostante non abbia un carattere facilissimo, sogna un amore che sia per sempre. Nel video di presentazione, parla di sé stesso tra 10 anni con una famiglia e dei figli, ma soprattutto con il desiderio di avere ancora vicino la propria famiglia. Appassionato di Vasco Rossi e grande amante degli animali, per molti fan del programma è l'uomo perfetto. Come andrà a finire la sua esperienza a "Temptation"? Mancano poche settimane per scoprirlo.