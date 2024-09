Chi è Federica Nargi, concorrente di “Ballando con le stelle” del 2024

Da Miss Italia a Velina di "Striscia", è oggi tra le donne italiane più seguite sui social. Ecco la sua storia Alessandro Alicandri







Tra televisione e social network, Federica Nargi è come una campionessa di surf, capace di interpretare con vari registri e la stessa eleganza, tutti i modi più efficaci di fare intrattenimento. La prima concorrente ufficializzata in estate di "Ballando con le stelle" di esperienza sul campo ne ha moltissima e continua ad avere successo a 14 anni dal suo esordio a Miss Italia.

In quell'edizione non divenne propriamente famosa, ma l'anno successivo, nel 2008, vinse con Costanza Caracciolo il programma "Veline" (allora condotto da Ezio Greggio) diventando poi una delle veline più popolari della storia del programma. La sua esperienza durò infatti quattro edizioni, a controprova del grande successo raggiunto. Ma proprio quando è finita questa grande scuola di tv ha dato il meglio: è riuscita a fare tesoro della popolarità raggiunta impostando una carriera straordinaria, anche grazie ai social network.

Negli anni Federica è stata testimonial e modella in campo moda e beauty quasi ininterrottamente, lavorando con la sua immagine raffinata e "umana" fino a oggi, quando ha deciso di realizzare una linea di trucchi immaginato come proiezione della sua personalità e sul suo concetto di bellezza.

Tornando alla televisione, Federica non è nuova a programmi che mettono al centro la competizione. Nel 2012 ha partecipato con Costanza Caracciolo a "Pechino Express - Avventura in Oriente" (sì, era proprio la prima edizione) e arrivarono seste, ma si fecero notare come agguerrite concorrenti. Tra saltuarie presenze tv in Rai e Mediaset, nel 2021 è stata una delle concorrenti di "Tale e Quale Show". In quell'edizione fu davvero messa alla prova con imitazioni sfidanti: Elettra Lamborghini, Baby K e tantissime star del pop italiano e internazionale come Jennifer Lopez, ma la performance migliore è stata la sua imitazione di Sylvie Vartan, molto apprezzata anche dal pubblico a casa. In quelle esibizioni aveva già dimostrato, come in realtà ha sempre fatto, di cavarsela piuttosto bene con il ballo.

Federica Nargi ci ha conquistati sui social anche per la sua bellissima famiglia. Ormai da 16 anni sta con Alessandro Marti, ex calciatore e da questo amore enorme sono arrivate due figlie: Sofia, nata nel 2016 e Beatrice nel 2019. Attendiamo quindi con curiosità il suo percorso in questa brillante avventura al fianco di Milly Carlucci a "Ballando con le stelle".