Chi è Feysal Bonciani, concorrente di “Tale e Quale Show”

Per le sue caratteristiche e capacità, Feysal Bonciani (chiamato anche Feisal) è il concorrente di "Tale e Quale Show" perfetto. Per chi ama i musical teatrali è certamente un nome noto: è stato Giuda nel musical "Jesus Christ Superstar". Con la sua voce rock e la sua capacità di ballare come una vera star degli anni 80, ha sviluppato sul palco una professionalità, che sommata al suo enorme talento, lo renderà uno dei nomi di punta di questa edizione.

L'attore fiorentino e di origini somale è nato il 14 gennaio del 1990 ed è cresciuto a Grassina assieme a due fratelli, Niccolò e Alessandro. La sua passione per il canto (e per lo show in generale) si traduce in anni di studio, dove approfondisce canto e recitazione nella sua Toscana ma anche a Torino e poi a Milano. A Roma poi farà un provino di fronte al creatore del musical "Jesus Christ Superstar", Tim Rice, che troverà in lui non solo un bravo cantante e attore, ma anche un credibile cantante in lingua inglese.

Il motivo? Da giovanissimo la sua formazione non si è fermata in Italia: ha infatti studiato a Londra cantautorato e ha cantato come interprete fisso durante le partire del Tottenham. La sua versatilità l'ha portato anche a lavorare come doppiatore, collaborando a tanti prodotti Netflix. Si è esibito in Rai nel programma "Splendida cornice" di Geppi Cucciari e anche a Radio2 Social Club, ma anche a "I fatti vostri". In alcuni suoi video, abbiamo notato che è anche un bravo chitarrista. Nelle sue interviste, racconta di essere stato a un passo dall'essere scelto come voce della nuova versione fotorealistica de "Il re leone" Disney, il suo sogno di una vita. Ci riuscirà? Nel frattempo al fianco di Carlo Conti, con la sua umiltà e il suo talento da star, trasformerà ogni esibizione in un grande show.