Chi è Giovanni Pernice, ballerino di “Ballando con le stelle”

Biografia del ballerino italiano che ha spopolato in Inghilterra, ottenendo ben due Guinness dei primati Alessandro Alicandri







È bello come il sole. Potrebbe bastare questa descrizione per raccontare quanto fascino sta portando nella diciannovesima edizione di "Ballando con le stelle" Giovanni Pernice, il ballerino e insegnante al fianco di una concorrente talentuosa e di enorme talento: Bianca Guaccero. Ecco la storia di questo ragazzo, nato il 5 settembre del 1990, che sta incantando ogni sabato milioni di telespettatori.

Come molti di voi sanno, Giovanni è un ballerino di origini italiane che ha poi scelto il Regno Unito per il futuro della sua carriera. È uno dei più bravi campioni di ballo latino del nostro Paese e ha ottenuto proprio nel Regno Unito la certificazione come World Record di maggior numero di passi distintivi sia dello stile Jive (55) che Charleston (24) eseguiti correttamente in 30 secondi. Un vero fenomeno.

Le sue origini italiane fanno capo alla splendida Sicilia, anche se il ballo l'ha portato fin da ragazzino a girare l'Italia e poi il mondo. Dopo essersi trasferito a Bologna infatti, ha iniziato a trionfare in gare internazionali all'estero anche in Slovenia, San Marino al fianco di ballerine come Erika Attisano e Alexandra Koldan. Questo fino al 2015, quando ha iniziato la sua collaborazione con il programma BBC nella versione inglese di "Ballando".

La carriera a "Strictly come dancing" del Regno Unito è durata fino allo scorso anno ed è riuscito a vincere la competizione una sola volta, nel 2021, al fianco dell'attrice Rose Ayling-Ellis, la prima concorrente sorda che abbia mai partecipato alla trasmissione ed è anche il primo (proprio con Rose) ad aver ricevuto il voto 40 (il massimo voto possibile con i 4 giurati), esattamente com'è successo di recente con Bianca Guaccero (con il voto 50, essendo 5 i giurati). Con quel mix di fascino italiano e eleganza all'inglese, Giovanni Pernice si sta facendo conoscere (e amare) anche dal pubblico di Rai1.