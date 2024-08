Chi è Giulia Penna, concorrente di “Tale e Quale Show”

Brillante, ironica e molto brava a cantare. Ecco chi è l'influencer e attrice Alessandro Alicandri







L'edizione in arrivo di "Tale e quale show" si preannuncia freschissima e di certo Giulia Penna contribuirà a rendere le nuove puntate con Carlo Conti, speciali. Ma chi è? Per chi segue molto i social network Giulia non ha bisogno di presentazioni: è un'influencer di successo che conta 1,6 milioni di fan su TikTok e 1,2 su Instagram. Non è facile essere tanto popolari su entrambe le piattaforme.

Giulia, nata il 9 maggio del 1992, sul suo canale YouTube viene presentata così: "Viene dalla periferia di Roma e ha sempre amato cantare. Per lei la musica ha rappresentato un modo magico per evadere da una realtà stretta e trovare un mondo in cui fosse possibile realizzare i suoi sogni. Inizia a partecipare a diversi concorsi musicali e a pubblicare su Facebook cover riscritte e cantate in dialetto romano. Da lì inizia il suo percorso su internet, ma sempre nel segno della musica. La sua scrittura rispecchia una personalità genuina, un animo sensibile e profondo e la voglia di raccontare la sua storia mostrando il suo cuore.

La sua capacità di stare "in scena" a tutto tondo l'ha portata lontano: ha recitato nel film "Un Natale al sud" con Massimo Boldi, ma un momento di enorme popolarità l'ha raggiunto quando nel 2014 ha tentato la partecipazione a X Factor. Per chi segue il programma basta dire due parole: Wonder Woman. Sì, è proprio lei la Giulia 22enne che stupiva i giudici con "We found love" di Rihanna. Eliminata, diede vita a un meme dicendo con rammarico "L'Italia non è pronta", frase che ancora oggi su X (ex Twitter) viene usata per parlare di una persona che nella musica prova a sperimentare e non viene capita.

Giulia ha un modo schietto e diretto di raccontare la sua vita e i suoi viaggi. Assaggia cibi mai mangiati prima, ha una passione per la cura delle unghie che ha sperimentato in varie parti del mondo, crea video divertenti con i suoi due adorati volpini e con il suo compagno (da poco marito) chiamato amorevolmente "Il mummio". Oggi, a 32 anni, è diventata un punto di riferimento per tantissime ragazze che ogni giorno entrano nel suo mondo fatto di cose meravigliose, ma anche di normalità, sempre con autoironia. Con la sua schiettezza, simpatia e soprattutto con il suo talento, ci farà divertire.