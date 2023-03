Chi è Giuseppe Giofrè, il nuovo giudice di “Amici”

Il ballerino (con un'enorme passione per la musica pop) arriva nel talent di Maria De Filippi Alessandro Alicandri







“È un orgoglio della scuola di Amici, voluto da grandissime star internazionali come Jennifer Lopez, Taylor Swift, Ariana Grande, Britney Spears e poi ancora Justin Timberlake, The Weeknd, Dua Lipa, Sam Smith e tanti altri. Magnetico, sensuale, unico. Il suo motto è: “Tutti siamo speciali in quello che facciamo, basta metterci l'anima e la passione”. Con queste parole Witty ha presentato Giuseppe Giofrè, l'inedito giudice di Amici che ha stregato il mondo. Giuseppe, chiamato da tutti coloro che gli vogliono bene Peppe, ha appena 30 anni ma è come se avesse già vissuto 10 vite.

Alunno della scuola di “Amici” nella stagione iniziata nel 2011 e finita nel 2012, si è conquistato agilmente la vittoria nella categoria ballo (nell'anno in cui c'erano i Big in gara, per intenderci). Fin dal primo giorno con il suo ciuffo lunghissimo da coprire gli occhi e un fisico asciuttissimo, ha dimostrato di avere personalità da vendere appena partita qualsiasi base. A vedere le sue coreografie oggi, il suo stile sembra venire dal futuro. Forse è proprio per questo che in pochissimo tempo è emerso prima in Europa (entrando nel corpo di ballo di X Factor UK, ad esempio) e poi nel mondo attraverso prima una borsa di studio negli Stati Uniti e poco dopo lavorando in tantissimi tour di cui è stato non solo parte del gruppo, il che già è un privilegio per pochi, ma spesso protagonista in prima linea al fianco delle star.

In fondo, quel suo modo così deciso, pulito e muscolare di interpretare la musica, non poteva che sfociare sui palchi dei grandi concerti internazionali. Come spesso capita ai personaggi capaci di grande forza sul palco, è estremamente fragile (per certi tratti addirittura timido) quando le telecamere si spengono. Negli anni quelle paure che lo portavano a volte sulla difensiva durante il talent le ha affrontate e oggi è non solo un artista consapevole, ma anche un uomo adulto che ha moltissimo da trasferire ai ragazzi.

Quando ha poi preso parte in diverse edizioni del Serale come professionista, sono tanti alunni che si sono legati a lui ispirandosi non solo a quel ragazzo come modello per la danza, ma umanamente. Pochi ricordano che ha fatto capolino anche nel mondo della musica con il disco "Call on me" e il singolo "Break": nonostante fosse di fatto un debutto assoluto in un campo fuori dalla sua comfort zone e un momento di carriera che forse non ama ricordare, ha dimostrato coraggio e capacità inaspettate, in un Ep che 10 anni dopo il suo debutto, risulta ancora piuttosto attuale.

Tra alcuni suoi lavori recenti ricordiamo invece la sua presenza come ballerino nel film musicale “Cinderella” al fianco di Camila Cabello e le tantissime collaborazioni con marchi di alta moda che l'hanno voluto come testimonial. Questo Serale in una veste completamente diversa sarà di certo interessante: durante la sua ultima partecipazione come giudice durante la fase pomeridiana si è distinto per i suoi commenti molto professionali, decisamente amorevoli e per niente scontati.