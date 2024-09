Chi è Lino Giuliano, concorrente del “Grande Fratello” 2024

Da "Temptation Island", uno dei personaggi che sta già facendo discutere il pubblico prima del suo ingresso nella casa Alessandro Alicandri







Non ci sono dubbi: la presenza di Lino Giuliano nella nuova edizione di "Grande Fratello" farà discutere. In molti hanno paragonato la sua presenza a quella del più pacato Mirko Brunetti lo scorso anno, che si ritrovò suo malgrado a essere eliminato poco dopo l'ingresso di Perla Vatiero (eletta poi vincitrice) e la presenza in casa di una sua ex frequentazione, la single Greta Rossetti. La presenza di Lino sembra nascere con presupposti simili: sfamare la curiosità su com'è andata a finire dopo la sua recente presenza a "Temptation Island", argomento che nel reality con Alfonso Signorini avrà tutto lo spazio necessario per essere dibattuto nei minimi dettagli.

Ma chi è Lino Giuliano? Prima di "Temptation Island" non era conosciuto, lavora come barbiere, ma nel corso del viaggio dei sentimenti dell'estate 2024, si è fatto notare in molti modi. È arrivato in Sardegna insieme alla sua ragazza di allora, Alessia Pascarella. Due anime campane veraci, passionali. Lei è molto sospettosa: i comportamenti di Lino la inducono a pensare che sia un traditore, mentre lui è stufo di avere una donna che la sta un po' troppo con il fiato sul collo.

Detto fatto: le telecamere di "Temptation" hanno raccontato in tutti i suoi dettagli la storia di Lino Giuliano con una delle tentatrici, Maika Randazzo. Forse una delle single con la più spiccata personalità della storia del programma, capace di esprimere con naturalezza i suoi nascenti sentimenti per Lino ma anche di difendersi da alcuni comportamenti scorretti che lui avrebbe avuto nel villaggio (il riferimento è a un'epica discussione basata sulla gelosia di lui verso Maika, proprio durante il programma). Dopo tantissimi tentativi falliti da parte di Alessia di ottenere un falò di confronto anticipato, lui si è trovato quasi costretto a partecipare, lasciando nel villaggio Maika e andando incontro al suo destino: la storia con Alessia è irrimediabilmente finita.

Nell'incontro "un mese dopo" Lino si è presentato da solo, ma ha dichiarato di aver visto Maika. In effetti i due, anche stando ai video circolati sui social, si sarebbero frequentati per un periodo molto breve. Sui social, a inizio agosto, Lino ha poi dichiarato di essere single e di non voler spiegare i motivi della loro separazione che sembravano parecchio delicati. Oggi quindi è single e alla ricerca di una nuova vita. Sarà il "Grande Fratello" lo scenario dove probabilmente tanti nodi verranno al pettine, anche perché Alessia in questi mesi, a parte molte "frecciatine" lanciate su TikTok, non ha davvero mai parlato della fine del rapporto. Rimane un punto interrogativo il rapporto con Maika: la loro attrazione fatale sembra essere finita in modo davvero misterioso.