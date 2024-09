Chi è Luca Calvani, concorrente del “Grande Fratello” 2024

L'attore e vincitore de "L'isola dei famosi" nel 2006 ha una vita nuova, tutta da raccontare Alessandro Alicandri







La popolarità di Luca Calvani è cresciuta enormemente agli inizi degli anni 2000, quando dopo alcuni piccoli ruoli in "Carabinieri" su Canale 5 e nella sit-com "Cotti e mangiati" su Rai1, lo troviamo come corteggiatore di "Uomini e donne" nella stagione 2004-2005 (non fu scelto da Valentina Gioia). Poi l'occasione di una vita l'anno dopo, quando viene chiamato a "L'isola dei famosi" nella celebre edizione condotta da Simone Ventura che ha poi vinto. Conosciamo meglio la sua storia straordinaria.

Luca ha un curriculum di tutto rispetto: ha lavorato sia in Italia che a livello internazionale, magari non sempre in ruoli principali, ma continuando a destreggiarsi tra film (è anche regista) e altre attività come la conduzione. Di tv Luca Calvani ne ha fatta tanta e non solo da "concorrente". Ha condotto con Lorella Landi "Effetto sabato", piccoli programmi di intrattenimento e divulgazione a tema viaggi su Leonardo, è stato inviato per Tv8 (nel programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola "Ogni mattina") e giudice nel programma di Real Time "Cortesie per gli ospiti" tra il 2022 e il 2023 nel ruolo di esperto di design, prima dell'arrivo di Tommaso Zorzi.

Chi lo segue sui social vedrà che la vita che racconta non è quella di una star, ma quella di un imprenditore che nella sua Toscana si è costruito una realtà rurale, a misura d'uomo, di grande eleganza e fascino. Si occupa infatti di un casale-hotel ed è produttore di gin, prodotti per la cura personale e sui social parla moltissimo delle sue passioni connesse alla vita di campagna: la cucina semplice di casa, i suoi amati bassotti, sempre con un occhio attentissimo all'estetica e alla moda, ma senza mai risultare troppo patinato. La sua vita è un romanzo bellissimo: dopo una lunga relazione durata fino al 2015 con Francesca Arena (hanno avuto anche una bambina, Bianca), in occasione del mese del Pride (è il mese nel quale si festeggia l'orgoglio LGBTQ+, che è a giugno), nel 2022 Luca ha deciso di fare coming out, raccontando pubblicamente sui social della sua lunga relazione con Alessandro Franchini, imprenditore. La sua storia, il suo stile di vita, i grandi cambiamenti che l'hanno caratterizzata, saranno preziosi nello stile e nel racconto che il format e la cifra di Alfonso Signorini portano ogni anno su Canale 5.