Chi è Nikita Perotti, ballerino di “Ballando con le stelle”

Nikita Perotti è uno dei talenti più puri mai passati a "Ballando con le stelle". Le ragioni del suo attuale successo sono da ascrivere alla determinazione, alla sua grande capacità di ballare in diversi stili in modo contemporaneo ma soprattutto, alla sua personalità decisamente fuori dal comune.

Nato da papà italiano (Piero) e mamma di origini russe (Veronika), ha anche un fratello più piccolo di nome Viktor. Nato il 18 marzo del 2004 (ha oggi 20 anni) è già un professionista della danza fin dalla tenera età, quando si ritrova a studiare nonostante le sue origini canavesi (di Chivasso) in una scuola ligure, la Naima Academy di Genova, scuola dove lui con la compagna Sophia Berto hanno trovato insieme la strada per il grande successo.

Nonostante la pista da ballo sia per lui come casa, ama viaggiare, ma quando mette la scarpe da ballo, la sua determinazione è incredibile. Fin dai provini di "Ballando con le te", lo spin-off per persone comuni di Ballando, sono riusciti a emergere in un torneo agguerritissimo nel 2023. L'obbiettivo di Nikita era chiarissimo: già in sede di intervista diceva di voler diventare uno dei ballerini professionisti accanto a Milly Carlucci. Detto, fatto.

Dicevamo all'inizio quando Nikita sia talentuoso. Una delle ragioni più profonde è la sua capacità di adattarsi non solo agli stili dei balli da sala, ma a qualsiasi stile. Nella sua pagina TikTok lo si è trovato spesso ballare modern e hip hop, per non parlare del suo naturale interesse per i passi più amati nei trend social, che rappresentano oggi un mix di suggestioni e generi che sta facendo storia a sé.

In tv porta tutta questa esperienza con naturalezza: ogni settimana dà vita a ottime esibizioni al fianco della sua attuale compagna di viaggio, Anna Lou Castoldi. Con i loro brani che spesso vengono presi dal repertorio più amato dai ragazzi, sono sempre riusciti a vestire di contemporaneità la grande storia del ballo da sala. La loro immagine freschissima e l'umiltà con cui entrambi stanno affrontando la gara, li ha resi adorabili, ma non nel senso di "teneri". Persino la severissima Carolyn Smith ha fatto di recente dei complimenti molto sentiti verso la sua bravura come maestro, arrendendosi alla loro disarmante bravura.

A chi segue con grande attenzione i programmi di Milly, non sarà sfuggita la sua partecipazione (precedente a tutto questo) nel cast de "Il cantante mascherato", nell'ultima edizione antecedente alla sua partecipazione a "Ballando", la sua prima vera apparizione televisiva, un banco di prova fondamentale per far capire le sue potenzialità. Oggi, grazie alla sua bravura, alla sua capacità di emozionare e alla sua compagna di ballo, ha grandi chance di arrivare fino alla finale e chissà, magari vincere il programma.