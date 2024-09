Chi è Tommaso Marini, concorrente di “Ballando con le stelle” del 2024

Un fiorettista reduce da una medaglia olimpica con personalità da vendere. Conosciamolo meglio Alessandro Alicandri







L'eleganza del fioretto torna a "Ballando con le stelle" con Tommaso Marini, uno dei campioni di scherma più promettenti del momento, ma anche uno dei personaggi emergenti più interessanti degli ultimi anni. Tommaso avrà certamente tra i suoi primi ricordi un fioretto in plastica: fin da piccolo ha praticato tantissimi sport, scoprendo il gusto dolceamaro della competizione. In passato ha fatto equitazione, nuoto, karate, ma quando parla di fioretto, il volto gli si illumina. In questo sport fatto di sacrificio e dedizione ci sono tutti i valori in cui crede fermamente.

Sui social si fa chiamare "Planet" perché per lui lo sport è tutt'altro che un'unica ossessione. Tra le sue principali passioni ci sono la lettura, il cinema e soprattutto la moda. Ama fare shopping, collezionare capi di pregio e sa essere eccentrico seguendo i limiti del buon gusto. Non fa mai a meno di cappelli e gioielli, indossa orecchini preziosi durante le occasioni sportive più importanti, nelle quali è facile perderli.

Anche se è nato il 17 aprile del 2000 ed è a tutti gli effetti un ragazzo della Generazione Zeta, è guidato da uno spirito elegante d'altri tempi. Questa sua personalità l'ha portato a voler mollare lo sport, alla ricerca di vibrazioni più serene per la sua sensibilità, ma dopo le Olimpiadi di Tokyo nelle quali è rimasto sostanzialmente "in panchina" (esperienza di atleta in riserva che comunque non rinnega) è tornato a Parigi dopo un titolo mondiale individuale e ha chiuso le ultime Olimpiadi con un complesso e meritato argento a squadre assieme a Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi.

In un'intervista realizzata con Massimiliano Rosolino in tempi non sospetti, Tommaso ha spiegato che uno dei segreti di un ottimo fiorettista è saper muovere con agilità i piedi, simulando sulla tipica "scaletta" che usano per allenarsi una sorta di samba. Con la sua sua "presenza" (è alto 1,94) e la sua innata eleganza, siamo certi farà un'ottima figura sulla pista di "Ballando" con Milly Carlucci, anche se la competizione e la conseguente tensione, un po' come alle Olimpiadi, sarà altissima.