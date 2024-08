Chi è Verdiana Zangaro, concorrente di “Tale e Quale Show” 

La bambina prodigio che ha fatto tv grazie alla sua voce straordinaria, oggi è una donna che non ha mai smesso di fare musica dopo "Amici" e il progetto Le Deva Alessandro Alicandri







Di voci come quella di Verdiana Zangaro ce ne sono poche in Italia e questo già dice molto di quello che l'artista darà in un contesto come "Tale e quale show". Chi segue "Amici" sa certamente di chi stiamo parlando: è una delle concorrenti non vincitrici che i fan non hanno mai dimenticato. È stata la quarta classificata al Serale del talent di Maria De Filippi nell'edizione vinta dal rapper Moreno Donadoni, nel 2012. Proprio in quell'edizione conobbe Greta Manuzi (bravissima anche lei, arrivò seconda) e nel 2016 con Roberta Pompa e Simonetta Spiri nacque il progetto Le Deva, dopo la classica fase post-talent nella quale coltivò la sua carriera solista.

Da allora sempre in attività - con un album all'attivo, ma tantissimi singoli - nel 2023 hanno tentato di accedere tramite San Marino all'Eurovision Song Contest. Se non le avete mai ascoltate, vi consigliamo di partire direttamente con la loro "Acoustic session" del 2023, disponibile sulle piattaforme streaming.

La qualità vocale di Verdiana è solo la punta dell'iceberg. Verdiana è nata a Rossano Calabro in provincia di Cosenza il 21 giugno del 1986 e fin da bambina il suo talento era brillante: ha vinto molti concorsi locali e presto è arrivata anche in tv. Apparizione dopo apparizione, è salita sul palco di "Bravo bravissimo", il talent dedicato ai bambini condotto da Mike Bongiorno, era il 1995. Per un periodo molto lungo è stata conosociuta dagli amanti della tv come "la bambina prodigio che canta benissimo": era infatti spesso ospite di programmi Mediaset e Rai.

Nel 2002 fu la vincitrice del programma "Destinazione Sanremo" di Pippo Baudo, partecipando poi a Sanremo 2003 con il brano "Chi sei non lo so". Quella fu un'edizione molto particolare: tra i Big vinse Alexia, ma tra i giovani si affermò un'altra voce straordinaria, quella di Dolcenera.

Con il suo grande repertorio di cover cantate magistralmente e quel suo modo molto accattivante di giocare con l'abbigliamento e la moda, siamo certi che sarà una perfetta "trasformista" nel gioco delle imitazioni musicali più amato della tv.