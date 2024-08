Chi sono i nuovi tronisti di “Uomini e donne” del 2024

Nuovi amori e nuove storie emozionanti ci aspettano nella prossima edizione del programma con Maria De Filippi Redazione Sorrisi







Non manca molto al ritorno di "Uomini e Donne", ma è tempo di conoscere i tronisti che siederanno sul trono più ambito della televisione italiana. Nelle puntuali schede di presentazione sul sito WittyTv, abbiamo scoperto pregi, difetti e storia famigliare dei tre nuovi protagonisti. Tra i nomi ritroviamo Francesca Sorrentino, una delle protagoniste più interessanti di "Temptation island" nell'edizione 2023. Sulla sua storia con Manuel sembrava essere tornato il sereno dopo essersi lasciati nel programma (il loro ritorno di fiamma era stato celebrato anche in un'intervista a "Verissimo"), ma a giugno si sono di nuovo separati. Michele Longobardi è stato un corteggiatore (molto amato) di Manuela Carriero, che si è poi ritirata dal programma senza scegliere. Ecco quindi i tre nuovi tronisti, prossimamente su Canale 5.

Michele Longobardi

«Sono Michele ho 28 anni e vivo a Castellammare di Stabia. Vivo con mio padre e lavoro nella pubblica amministrazione. I miei si sono separati quando avevo 7 anni, non ricordo molto, ma è stato un periodo tristissimo: piangevo sempre e non volevo che accadesse, però la mia adolescenza è stata molto felice. Ero uno "scapocchione" sempre in giro con gli amici a ridere e scherzare. A 19 anni in cambiato tutto: ho cominciato a soffrire di ansia e attacchi di panico. Sono sempre stato un ragazzo molto sensibile, mi sono trascurato molto e ho iniziato a pesare 110 chili. Avevo difficoltà a rapportarmi con le persone e quindi anche con le ragazze. È stato un periodo molto difficile quello tra i 19 e i 24 anni ma non mi piace raccontarli in maniera tragica, non mi sono mai pianto addosso. In generale è stato un periodo che mi ha tolto tanto ma mi ha dato tantissimo. Oggi mi piace ostentare la mia sicurezza perché mi è costata tanto e ne vado molto fiero. Una paura mi è rimasta, quella del tempo che scorre. Quando sento “Forever young” scoppio in lacrime, perché penso al tempo che se ne va via. Sono un animale sociale, estroverso, espansivo. Mi piace stare al centro dell'attenzione, far ridere gli altri, probabilmente sono anche un po’ permaloso e anche se non lo lascio vedere, dentro rosico un po’. Mi piace provocare stuzzicare le persone che non sopporto, sono un pochino provocatore. Anzi ho un master in provocazione. Con le ragazze sono molto dolce e passionale anche se quando mi piace una ragazza rischio di essere un po’ impacciato. Poi sono un baciatore seriale, ho il bacio facile. A “Uomini e donne” vorrei trovare la ragazza con cui condividere la mia quotidianità. Mi manca quell'intimità, mi manca quella confidenza della relazione che non rivivo dalla mia ultima storia. Una persona sarà sicuramente felice del mio percorso ed è mio nonno Ciccio. Ha ottant'anni, dei baffoni enormi che sono il suo tratto distintivo e non si perde mai una puntata di “Uomini e donne”. È il miglior fan che c'è in Italia».

Francesca Sorrentino

«Sono Francesca, ho 24 anni e vengo da un piccolo piccolissimo paese in provincia di Frosinone. Nella vita sono un tecnico della riabilitazione psichiatrica e lavoro con i bambini autistici. Ho scelto questo ambito perché amo aiutare gli altri e forse questo è stato anche uno dei problemi della mia vita. Tendo sempre a mettere l'altro al primo posto piuttosto che mettere me stessa. Qualcuno potrebbe pensare che sono furba ma in realtà sono un'ingenua totale sono una grandissima maniaca del controllo. Sono single dai primi di giugno esco da una relazione dura di circa tre anni e mezzo. Questa relazione è stata sotto gli occhi di tutti, ci ho voluto riprovare ma le cose non sono andate. Mi ha comunque insegnato tanto e ho capito che non voglio più mettermi al secondo posto. Per me amare vuol dire condividere, fare gioco di squadra, mettere una persona sullo stesso piano. Mi reputo una brava persona su cui poter contare, generosa, leale, sono un po’ pesante, ma sono anche molto simpatica quindi con me il tempo passa velocemente. Da questa esperienza mi auguro di trovare un amore come quello dei miei genitori che da più di 25 anni stanno insieme e si amano come il primo giorno. Loro sono proprio l'ideale dell'amore, se mia mamma è a fare spese e non risponde per un'ora mio padre chiama per sapere dove sta perché non è a casa, una gelosia che dopo tanti anni di matrimonio comunque non è scontata. Io sono così, un po’ gelosa un po’ possessiva. Quindi poi è difficile trovare una persona che accetta questo, cioè questo lato, ovvero che cioè non sono leggerina. Mi sento come una bambina che guarda l'ideale fantastico. Ho voglia di rimettermi in gioco e scrivere un nuovo capitolo della mia vita».

Alessio Pecorelli

«Sono Alessio, ho 31 anni, sono un imprenditore del settore ristorativo da quando ne ho 22 sono di Santa Marinella e vivo da solo. Sono un ex militare, ho sempre lavorato, tutto quello che ho me lo sono creato da solo, anche grazie al piccolo aiuto dei miei genitori. Sono sportivo, da anni pratico pugilato K-1 ma ultimamente sono buttato nella MMO. Sono tipo molto estroverso, scherzoso ma se per me una giornata è no… è no. Quando litigo di solito dico anche cose che non penso, ma quando capisco che ho sbagliato faccio anche due passi indietro e so chiedere scusa. Sono una persona che non si accontenta mai. Quando raggiungo un obiettivo me ne pongo sempre subito un altro. Una frase che cito sempre è: “Sono nato leader e leader morirò”. Per me la famiglia è sacra. Mia madre mi tiene la contabilità del ristorante e mi dà una grandissima mano, mentre mio padre ha un ufficio in Civitavecchia e mio fratello fa l'ingegnere a Milano e per me è tutta la mia vita. Nella vita ne ho combinate veramente tante, a mia madre ho fatto perdere vent'anni di vita. Ero una testa calda, per non dire testa…. Purtroppo l'anno scorso mi sono venute a mancare tre persone fondamentali della mia vita, i due miei nonni e mio zio. Nell'arco di tre mesi li ho persi tutti e tre. È stato un anno un po’ particolare, un po’ difficile per me e tutta la mia famiglia. Nella mia infanzia mi sono sempre sentito ultimo, come insicurezza. Ora ho preso molte rivincite nella mia vita e sono molto sicuro di me stesso, una persona molto determinata. È da due anni e mezzo che sono single, ho avuto una relazione molto importante ma purtroppo non è andata, da quel momento ho avuto altre frequentazioni ma non sono riuscito a legarmi. Da questa esperienza mi auguro di provare cose forti che ormai non provo più tanto tempo e poi non si sa mai essendo amante dei bambini e visto che sono patito di tutti i figli dei miei amici, può essere esco da qui padre (ride)»