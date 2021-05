Chi vincerà “Amici”? Ecco la sfida tra i ragazzi rimasti

Il ballerino è forte e maturo: ha una parola buona per tutti e regala un abbraccio quando serve. Non è il più grande del gruppo, ma è considerato il fratello maggiore di casa. La sua generosità si vede anche sul palco: balla dal classico all’hip-hop con grande qualità. È umile e si commuove quando riceve complimenti. Una bella anima come la sua non poteva che incrociare quella di Enula, già eliminata, con la quale era nata un’intesa. Alessandro convince la Celentano ma non del tutto: a lei non piace la sua poca espressività, una “maschera” che dal suo punto di vista non cambia mai.