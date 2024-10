Come nasce una puntata di “Ballando con le stelle”?

Sono le 15 di un normale giovedì di prove a “Ballando con le stelle”. L’Auditorium del Foro Italico brulica di ballerini e aspiranti tali, truccatori, tecnici, sarte, costumiste e parrucchieri. C’è fermento in ogni angolo dei quattro piani del grande edificio. Alla guida di questa immensa macchina popolata di professionisti c’è lei, Milly Carlucci. Che stamattina è arrivata alle 10 e stanotte andrà via all’una e mezza, dopo le prove serali. Una vera maratoneta!

«Sì, negli anni il lavoro di preparazione è diventato sempre più complesso, ormai ci impegna dal lunedì al sabato ininterrottamente. È una prova di resistenza fisica!» spiega Milly. «All’inizio era tutto più semplice perché era un format nuovo e bastava poco per renderlo brillante. Poi negli anni abbiamo dovuto trovare delle strade narrative diverse e siamo andati su una complessità sia di racconto dei personaggi sia di messa in scena molto più spettacolare. Il ledwall (il grande schermo sullo sfondo, che misura 12 metri di lunghezza e 5,50 di altezza, ndr) immenso in studio, la grafica più ricercata, la realtà aumentata (tre telecamere in studio hanno una tecnologia in grado di creare spettacolari immagini virtuali che si aggiungono a quelle reali, ndr), i video di introduzione ai balli, le clip con il racconto dei protagonisti: il lavoro di messa in scena è sempre più elaborato».

Il backstage di Ballando Nel camerino di Milly: - in alto a sinistra, i palloncini della festa a sorpresa che le 200 persone di staff hanno fatto a Milly per il suo compleanno il 1° ottobre. - in alto sullo specchio, il bigliettino con la coccinella portafortuna che accompagnava una pianta, regalo delle costumiste per la prima puntata. - sul tavolo vicino allo specchio, il profumatore di ambienti. «La mia essenza preferita è il muschio bianco, mi rilassa». - a destra, bicchierini per il tè verde. «In diretta porto in studio un thermos con tè verde bollente e leggero: serve per la voce». Il maestro Paolo Belli, tra Emanuele Marafini, a sinistra, e Marco Zibordi. I due si occupano del coordinamento orchestra e studio per la Ballandi, società che produce lo show con la Rai. Lo studio visto dalla postazione dei giurati (che durante le prove non sono presenti). Le telecamere sono 11, più quattro nella sala delle stelle. il pubblico conta 260 persone. Sotto l’occhio attento di Milly, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia provano in studio. A destra, Anna Carlucci, la sorella di Milly, riprende la scena: è lei a occuparsi dei social del programma. La coppia Angelo Madonia e Federica Pellegrini si allena nell’atrio dell’auditorium in attesa del proprio turno in sala prove. La sala costumi. Qui vengono messi a punto abiti e accessori dei protagonisti e dei loro maestri. Sono previsti due cambi a puntata per ogni coppia. Ci sono in tutto circa 140 stand pieni di vestiti. L’addetta ai costumi Maria Grazia Felici inserisce i cristalli sul basco, che è un regalo per Milly Carlucci in occasione del suo recente compleanno. Frange, paillettes, strass: tutto viene cucito a mano. Davanti all’ingresso dello studio due dei Cugini di Campagna si rilassano. Tiziano Leonardi scherza con Nick Luciani cercando di sfilargli gli stivaletti con le immancabili zeppe. I microfoni pronti per essere utilizzati dalle coppie in studio. In ogni puntata lavorano in totale circa 180 tecnici di tutti i reparti. In bacheca c’è l’orario con i turni per le prove in studio. Ce n’è un altro anche per occupare le (ambitissime) sale per le prove. In alternativa... si balla ovunque, anche nei corridoi. Simone Di Pasquale, a sinistra, ex maestro e ora commentatore del programma, parla con Giancarlo De Andreis, capo autore, nell’ufficio di quest’ultimo al secondo piano. Sul muro, la lavagna con gli abbinamenti tra coppie e balli. Uno dietro l’altro “sfilano” i camerini dei concorrenti. Si trovano al piano inferiore rispetto allo studio. Davanti ci sono i divani e una zona relax. Bianca Guaccero prima si prende un caffé nella zona relax... ...nell’atrio dell’auditorium palleggia con Sonia Bruganelli e poi... ...prova la spettacolare presa “ad angelo” con il suo maestro Giovanni Pernice.

Siamo arrivati alla 19ª edizione: dopo tanti anni l’Auditorium è praticamente casa sua. «Lo conosco fino all’ultima mattonella (ride)». Ma c’è qualcun altro che conosce questo luogo come le sue tasche: Paolo Belli, la spalla di Milly fin dalla prima edizione. Paolo, con la sua Big Band di 19 elementi, ha il suo bel daffare con le prove, dal momento che tutte le musiche durante la diretta del sabato sera sono dal vivo. «Ci sono i 30 brani che prepariamo a puntata, e poi si aggiungono i replay, gli stacchetti, i sottofondi» specifica Belli. «Alla fine in ogni puntata facciamo quasi 200 pezzi, inclusi quelli da cinque secondi, che vanno comunque preparati. Con la Big Band siamo in studio a provare dal martedì fino al sabato appena prima della diretta. E ancora oggi, dopo tanto tempo, prima di partire sono tremendamente emozionato, poi si comincia e mi sento sereno. Merito di quella signora lì (indica Milly Carlucci, ndr), che da 19 anni mi consente di stare al suo fianco in questa avventura».

Mentre parliamo con Paolo Belli, in studio stanno provando Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. L’esibizione, alla fine, strappa un applauso a tutti. «Quest’anno il livello del ballo è davvero alto» dice Giancarlo De Andreis, capo autore. «Più di un concorrente mi ha detto ridendo: “Mannaggia, ho sbagliato edizione, in questa ce ne sono di troppo bravi!”». Ma come vengono scelti i balli proposti il sabato in puntata? «C’è sempre un confronto tra Milly, noi autori e le coppie» spiega De Andreis. «Cerchiamo di non mettere mai in difficoltà i concorrenti, soprattutto nelle fasi iniziali. Poi ogni maestro ha la sua strategia: c’è chi preferisce tenersi il ballo che viene meglio per le puntate successive e chi invece lo vuole sfoggiare subito. In generale si cerca di seguire e sottolineare il racconto personale di ogni concorrente, sono loro spesso a dare uno spunto, anche involontariamente. Ascoltiamo le loro proposte e qualche volta li difendiamo da loro stessi dicendo: “Questo ballo è meglio che tu non lo faccia!” (ride). Altre volte invece accogliamo la proposta. Quello che a noi interessa è fare grande spettacolo». E il grande spettacolo passa anche attraverso costumi meravigliosi.

Nella sartoria che si trova accanto all’edificio principale, vengono realizzati su misura tutti gli abiti che vediamo in pista. In questo momento la sarta sta tagliando su un modello il tessuto di velluto leggero blu che servirà a realizzare i pantaloni per Silvano dei Cugini di Campagna. Al piano “meno 1”, quello delle sale prove, dei camerini e del trucco e parrucco, c’è la sala costumi, dove vengono aggiunte a mano tutte le decorazioni: perline, strass, paillettes, cannette.

Per completare il bellissimo abito charleston di Nina Zilli ci sono voluti cinque giorni. Arriva Federica Pellegrini: ultimi ritocchi con ago e filo al suo romantico abito per il valzer ed è pronta per scendere in pista.