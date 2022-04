“Come una volta”, il nuovo reality che ci porta nel 1800

Sul Nove sei ragazze e sei ragazzi tra i 20 e i 30 anni abbandoneranno per quattro settimane i loro look alla moda per calarsi nell’ atmosfera del 1821 Simona De Gregorio







Come sono cambiati i rapporti sentimentali con l’avvento della tecnologia? Lo scopriremo in "Come una volta - Un amore da favola", in prima serata sul Nove da mercoledì 20 aprile. Sei ragazze e sei ragazzi tra i 20 e i 30 anni abbandoneranno per quattro settimane i loro look alla moda per calarsi nell’ atmosfera del 1821, indossando corsetti e completi doppiopetto. E saranno privati di smartphone e ogni strumento digitale. Tra corteggiamenti e balli, impareranno a conoscersi e scoprire se tra di loro c’è l’anima gemella. Tra gli esperti che li guidano, vedremo la psicoteraputa Elisa Vianello.

Dottoressa, qual è il suo ruolo?

«Il mio compito è una sorta di educazione sentimentale. Aiuto i protagonisti a rallentare, a prendersi del tempo per conoscersi, per ascoltarsi. E anche l’importanza della comunicazione non verbale. Sguardi, gesti, intonazione della voce sono fondamentali».

I social come influiscono nelle relazioni?

«Hanno reso più difficile creare delle relazioni a lungo termine. Alla minima difficoltà si getta la spugna perché si pensa che sia semplice trovare un’altra persona».

Esistono delle regole in amore?

«Le regole le costruisce la coppia, accettando le differenze e i difetti l’uno dell’altra. Non esiste una perfezione, ma un punto di incontro, che si costruisce col dialogo costante e continuo».

Il romanticismo oggi si è perso?

«Io credo che i giovani abbiano ancora voglia di vivere un amore romantico. Un mazzo di rose, una lettera scritta a mano, un pensiero quando meno te lo aspetti... Piccoli gesti dal grande significato emotivo».