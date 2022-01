“Come una volta – Un amore da favola”: e se tornassimo nell’Ottocento?

Inizia su Discovery+ un dating show in costume "Come una volta - Un amore da favola" Monica Agostini







Niente cellulari e nemmeno jeans, tute e scarpe comode, ma abiti d’epoca e rituali antichi: il nuovo dating show “Come una volta - Un amore da favola” in partenza dal 6 gennaio su Discovery+ porta indietro di più di un secolo, in pieno Ottocento. Dodici tra ragazze e ragazzi di 20-30 anni diventano per quattro settimane sei “damigelle” e sei “gentiluomini”, e devono destreggiarsi tra lezioni di cavallo, poesie, regole di comportamento e corteggiamento come si faceva a quel tempo.

Sono seguiti e guidati da cinque educatori: in piedi, il maestro di ballo Emanuele Pironti, quello di cerimonie Nicolay Selikovsky, il precettore Massimo da Cepparello, la psicoterapeuta Elisa Vianello e l’istruttrice per le ragazze Laura Pranzetti Lombardini. «La cosa più difficile per i concorrenti è affrontare le loro emozioni dal vivo, senza smartphone o altre tecnologie, stare di fronte alle persone e al contempo dentro agli schemi dell’epoca» spiega Elisa Vianello. «Hanno dovuto imparare ad assaporare il presente». E per indossare gli abiti, i corsetti, i calzari e le giacche? «Un’ora di preparazione!».