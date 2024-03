Cristiano Malgioglio: «Ad “Amici”, io non do sentenze, soltanto giudizi onesti»

Per il secondo anno consecutivo è nella giuria del Serale Giusy Cascio







Cristiano Malgioglio torna sulla poltrona rossa del Serale di “Amici” per la seconda volta e la sente come una «grande responsabilità». Perché con i ragazzi del talent bisogna essere «onesti e leali», dice. E proprio per questo accetta di rispondere a un’intervista monotematica, tutta sul senso di giustizia e sul suo ruolo di giudice.

Cristiano, essere stato confermato che effetto le fa?

«Mi sembra di aver vinto un Grammy alla carriera e mi sento accolto, a casa. Perché ho sempre desiderato lavorare con Maria De Filippi. Maria mi fa stare bene, è una luce. Quando la guardo, imparo. Ed è affettuosa, è una donna ricca di sentimento. Sto imparando a conoscerla meglio, anche se ho sempre un po’ di soggezione per la stima che ho di lei. Stare ad “Amici” per me è un elisir di giovinezza: con Maria io ringiovanisco di 20 anni».

Ma cosa vuol dire in concreto essere giudice ad “Amici”?

«Significa stare a contatto con giovani proiettati nel futuro come artisti. Scegliere tra due performance, belle entrambe, è difficile ma fa battere il cuore. Io, come giudice, sono molto schietto perché non voglio illudere nessuno. Altrimenti mi sentirei in colpa per il resto della mia vita».

Secondo lei qual è l’elemento più importante da valutare in tutte le performance degli allievi?

«Nel canto la timbrica vocale, nella danza l’energia, in entrambi i casi la personalità mostrata dai ragazzi».

In che modo si distingue il suo giudizio da quello dei suoi colleghi in giuria, il cantautore Michele Bravi e il ballerino e coreografo Giuseppe Giofrè?

«Siamo liberi di esprimerci e ognuno dà il proprio giudizio. Non sempre i gusti coincidono, ma per me conta soprattutto la cosiddetta “sandunga”, un termine gergale spagnolo che si usa nella musica e nel ballo. In Spagna significa “attrazione”, ma io lo uso come fanno in America Latina, nel senso di “avere una presa forte”, “avere sensualità”, “avere il sangue che ribolle”. Per esempio, per me Shakira e Ricky Martin hanno sandunga, perché trasmettono un’energia scatenata».

E le opinioni dei prof sugli allievi delle squadre avversarie le sembrano equilibrate o un po’ alterate da una certa “tifoseria”?

«Ognuno tira l’acqua al proprio mulino, ma è giusto che sia così. Io intervengo solo se vedo qualcosa che non funziona. Prendo la parola soltanto se sono convinto di quello che ho da dire. E mi piace anche difendere i deboli».

Prima di esprimere un giudizio, ci pensa due volte?

«No, per me sarebbe un fallimento. Io sono diretto. I miei genitori mi hanno insegnato a esserlo. Nella prima puntata, per esempio, mi sono commosso due volte. Quando Petit ha cantato “Don Raffaè” di Fabrizio De André, ho pensato a quanta gratitudine ho per De André che mi ha protetto quando ero come una foglia fragile all’inizio della mia carriera. Mi è venuto un nodo in gola ripensando a quando Fabrizio mi diceva: “Cristiano, non arrenderti mai”. E qualche lacrimuccia è scesa anche quando Mida, di origini venezuelane, ha cantato “Tuyo” il bolero di Rodrigo Amarante, la canzone che si sente nella serie tv “Narcos”. Perché è stata la colonna sonora di una mia storia d’amore molto travagliata».

Se dovesse dare a sé stesso un voto come artista?

«Lo dovrei inventare».

E come essere umano?

«Sono troppo generoso».

Si darebbe un voto troppo alto?

«No, non abbonderei mai».

Le capita mai di ricevere giudizi ingenerosi?

«Se succede, non lo capisco. A me sembra di lavorare sempre bene. E dopo tanti anni di carriera mi chiedo ancora: “Come sono andato?”. “Ho sbagliato qualcosa?”. Devo essere io il primo a giudicarmi».

E in amore da chi vorrebbe essere criticato o… assolto per eventuali peccatucci?

«L’amore non si giudica. E comunque non mi importerebbe nulla dei giudizi altrui sui miei sentimenti. Se Malgioglio soffre o gioisce, a chi interessa? Sono emozioni private, mie».

Nel “tribunale” della televisione, chi è il giudice supremo?

«Il pubblico. Il giudice assoluto senza ombra di dubbio».

C’è una giuria in cui vedrebbe bene Maria De Filippi?

«Maria non ha bisogno di giurie, è unica. Per me è una numero uno. Come Oprah Winfrey o David Letterman negli Stati Uniti. A proposito, le ho mai raccontato della mia delusione quando, trovandomi in America per il matrimonio di una cugina, andai ad assistere al “David Letterman Show”?».

Racconti.

«Ero contento perché quella sera doveva essere ospite Cher, la mia artista preferita. Invece trovai Yoko Ono, che cantò. Una cosa penosa: stonatissima. Mi sono messo a piangere per la delusione. Ad “Amici” l’avrei bocciata».

“Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu” recita la canzone del 1966 interpretata da Caterina Caselli. Chi è questo “tu” dal suo punto di vista personale: chi non potrebbe mai giudicarla?

«Gli omofobi. Io sono una persona libera e da sempre mi batto contro ogni forma di discriminazione».

Una domanda di look...

«Vuol chiedermi perché ho tolto gli occhiali da sole? Finalmente ho risolto i miei problemi di fotofobia».

In realtà volevo chiederle altro. Si vedrebbe bene con addosso una toga di velluto rosso con bordo di pelliccia di ermellino, un tocco (cappello di velluto), il collare di tela batista e guanti bianchi come i giudici della Corte di Cassazione?

«No, così possono vestirsi solo quelli che hanno studiato Giurisprudenza. E che quindi possono emanare sentenze. Io non do sentenze, do solo pareri».

Un parere sull’Eurovision 2024?

«L’ho commentato per due anni con Gabriele Corsi, ed è stata una bella esperienza: ho portato fortuna ai Måneskin e al cantante inglese Sam Ryder. Ora non posso farlo perché sono impegnato ad “Amici” che è la mia nuova casa. Però ho ascoltato tutte le canzoni: adoro quella della Germania. Potrebbe vincere, ma io tifo per Angelina Mango!».