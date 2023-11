Cristina D’Avena a “Ballando con le stelle”

Non uno, ma ben due “Ballerini per una notte”, nella puntata di sabato 25 novembre, in diretta su Rai1 alle 20.30, del dance show “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci, accompagnata come sempre da Paolo Belli.

La prima ospite a cimentarsi sulla pista da ballo per guadagnare il sospirato “tesoretto” che permetterà a una coppia di sottrarsi al rischio eliminazione, sarà Cristina D’Avena che canterà anche alcuni tra i brani più amati del suo repertorio.

Inoltre come “Ballerino per una notte”, si lancerà in pista anche Giacomo Giorgio, l’attore delle serie "Mare Fuori" e "Noi Siamo Leggenda", attualmente in onda su Rai2. Giorgio danzerà insieme alla ballerina Alessandra Tripoli.

Le coppie rimaste in gara che si sfideranno nel corso della puntata sono: Sara Croce - Luca Favilla; Antonio Caprarica-Maria Ermachkova; Teo Mammucari - Anastasia Kuzmina; Carlotta Mantovan - Moreno Porcu; Paola Perego - Angelo Madonia; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Giovanni Terzi - Giada Lini; Simona Ventura- Samuel Peron; Wanda Nara - Pasquale La Rocca.

Una coppia, al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara.