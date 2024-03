Daniele è il nuovo tronista di “Uomini e Donne”

Ha 33 anni ed è napoletano, appena tornato da New York Redazione Sorrisi







Nel pomeriggio del 6 marzo è stato presentato il nuovo tronista di "Uomini e Donne", Daniele. Ecco le parole con cui si presentato: «Ho 33 anni e sono napoletano. Sono appena tornato da New York, dove ho vissuto gli ultimi sei anni della mia vita. Lavoro nell'ambito della moda da circa 10 anni. Sono nato e cresciuto a Napoli, in un quartiere molto difficile. Da piccolo ero uno scugnizzo, un ragazzino di strada, ne ho combinate di tutti i colori. Ho rischiato di prendere delle strade sbagliate, poi però ho scelto la strada più difficile, quello di andare via e lasciare Napoli».

È un amante dei cani, infatti ne ha uno (bellissimo) che si chiama Diego, naturalmente il nome è dedicato al grande Maradona. «La mia famiglia è molto umile, mia mamma e mio padre hanno sempre pagato un affitto durante tutta la loro vita, così mi sono posto un obiettivo che era quello di comprar loro una casa e finalmente ci sono riuscito. I miei genitori hanno sempre fatto tanti sacrifici e nel loro piccolo non mi hanno mai fatto mancare niente. Devo tanto a loro, devo tutto a loro».

«Quando sono andato via da Napoli ho veramente fatto dei sacrifici assurdi, sono partito con pochi soldi in tasca ma con tanta forza, tanta voglia di fare. Amo la mia città: puoi stare anche dall'altra parte del mondo, ma Napoli e Napoli». Descrivendosi, dice: «All'apparenza sembro una persona dura e incazzata. All'apparenza però. Le persone che sapranno guardare dentro di me vedranno che sono una persona profonda, dolce e sensibile. Non ho mezze misure, se una ragazza non mi piace sicuramente lo capirà, sbatto in faccia la verità». È single da tanto tempo e cerca una storia d'amore con esperienze importanti di vita da condividere, più che momenti perfetti da immortalare sui social.